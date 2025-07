La grande bellezza. Saturnino: "Città in musica. E vado al Conservatorio". Folli, elegante magia

"Il suono di Ascoli è quello delle colonne di travertino della chiesa di San Francesco: se ci passi la mano sopra, suonano".

Saturnino Celani, bassista e storico componente della band di Jovanotti, fra Valerio Baroncini e Flavio Nardini

I 140 anni del Carlino: il nostro speciale

Saturnino, il bassista ascolano da anni braccio destro di Jovanotti, torna nella sua città con l’entusiasmo intatto di chi non ha mai smesso di sentirsi parte di un luogo che lo ha cresciuto, musicalmente e umanamente. "Sono felicissimo di essere qui – racconta - perché proprio in questo chiostro, tra una lezione e l’altra all’istituto musicale Spontini, giocavo a pallone con gli amici". E poi ricorda i nomi di chi, come lui, da Ascoli ha portato la musica nel mondo: "Con me in questo istituto studiavano Giovanni Allevi, ma anche Dardust. Devo dire che Ascoli ti educa alla bellezza, e questo non è poco, anzi".

La musica lo accompagna fin da allora e oggi, con spirito rinnovato, Saturnino guarda all’origine: "Dopo il violino e il basso elettrico, ho pensato che sarebbe bello riscrivermi al Conservatorio. Voglio tornare a studiare, questa volta il contrabbasso. Al conservatorio di Milano, se verrò preso – scherza -. La musica mi ha dato tantissimo e continua a farlo, e ora voglio tornare a studiarla: più studio, più conservatorio".

Reduce da concerti e sold out in tutta Italia, risponde sorridendo a chi gli chiede qual è la sua preparazione pre concerto: "Io sono in una posizione privilegiata: non ho lo stress del frontman, posso godermela davvero. E poi, come gruppo di lavoro, ci divertiamo ancora tantissimo. Ed è questo il segreto". Il legame tra musica e territorio è indissolubile e Saturnino lo dimostra parlando dei tre luoghi del cuore, ad Ascoli. "Escludo piazza del Popolo, perché è talmente meravigliosa che è scontato citarla – ammette -. Allora dico: la fortezza dell’Annunziata, dove ho dato il mio primo bacio. Lo stadio, perché lì mio padre mi portava a vedere la partita e mi comprava lupini o arachidi. Ho splendidi ricordi dello stadio Del Duca. Ma devo dire, tornando a parlare di calcio e musica, nei miei ricordi c’è anche la casa di Meco Agostini, storico calciatore dell’Ascoli che ai tempi mi faceva ascoltare in anteprima i vinili più belli del mondo in cambio di qualche ‘skills’ musicale che gli raccontavo. Aveva un conto aperto al negozio di dischi e mi lasciava ascoltare qualcosa. Era magia".

Poi un’ultima memoria affettuosa, rivolta proprio al nostro giornale: "Il Resto del Carlino è stato il primo giornale a scrivere di me". Musica protagonista di questo compleanno del Carlino anche grazie ai musici della Quintana di Ascoli, che hanno accompagnato il baby sbandieratore campione d’Italia Francesco Ranalli. Tra lo stupore del pubblico, un gioco di musica, colori e luci ha invaso il chiostro di San Francesco, grazie all’esibizione della locale Compagnia dei Folli. Il bianco del travertino ha infatti amplificato lo spettacolo degli storici artisti di strada, che sui trampoli hanno affascinato il pubblico con tessuti leggeri, maschere misteriose e coreografie scenografiche. E poi il gran finale, con la redazione ascolana del Carlino al completo sul palco, tra gli applausi dei lettori. Con un Carlino d’oro, moneta simbolo della fondazione del nostro giornale, sono stati premiati gli storici collaboratori Marcello Iezzi, Francesco Cicconi e Maria Grazia Lappa.