La grande forza di Ascoli. Un territorio che riparte dalle ferite del terremoto

Nell’anno in cui il Resto del Carlino spegne 140 candeline, un altro compleanno viene festeggiato dalla redazione di Ascoli Piceno. Il primo giugno del 1955, infatti, apriva la redazione sotto le cento torri, in un’ottica di espansione marchigiana iniziata qualche anno prima a Pesaro e Ancona. In questi 70 anni, il Piceno è sempre stato terra di confine, la redazione più a Sud di un quotidiano che nel corso del tempo ha rafforzato la sua duplice veste di giornale nazionale radicato nei propri territori, con un ampio spazio alla cronaca e allo sport locali. Su queste pagine sono stati raccontati efferati omicidi ma anche storie di vita, ingiustizie pubbliche e private ma pure trionfi sportivi, calamità naturali o racconti di rinascita. E in questo anno doppiamente speciale è bello rileggere il trafiletto, sotto al titolo ’Ai lettori’, che veniva pubblicato in quel primo giugno del 1955 nel numero uno dell’edizione di Ascoli.

“La necessità di offrire anche alle popolazioni della provincia di Ascoli un quotidiano di grande diffusione che recasse le ultime notizie della notte non poteva essere trascurata dal Resto del Carlino che per i suoi moderni ed efficienti mezzi organizzativi ha ottenuto la fiducia di larghissime correnti di pubblico in tutta Italia e particolarmente tra le popolazioni dell’Emilia e delle altre province marchigiane. Edito nelle prime ore del mattino – a differenza di altri quotidiani che invece per essere nel Piceno al mattino debbono essere stampati alla sera –, confortato da un orientamento coerente e coraggioso, da servizi informativi ampi e completi, dalla collaborazione di autorevoli personalità del giornalismo, il Resto del Carlino vuole perciò dedicare alla provincia di Ascoli una sua apposita edizione. Non sarà una comune edizione rimaneggiata, comprendente cioè i notiziari di più province, ma una edizione per la provincia di Ascoli. In tal modo, oltre al più rapido servizio di informazioni dall’interno e dall’estero, i nostri lettori avranno anche un più fresco e vasto notiziario locale. Le popolazioni del Piceno potranno trattare più ampiamente i propri problemi e seguire le cronache locali che saranno compilate con obiettività e serietà. In compenso del suo sforzo, il Resto del Carlino chiede ai lettori della provincia di Ascoli il massimo appoggio nella discussione dei problemi che interessano il progresso civile del Piceno”.

In questi 70 anni il mondo è cambiato alla velocità della luce: internet e l’intelligenza artificiale spalancano orizzonti impensabili nel 1955. Anche il giornale si è evoluto nel tempo, ma la missione e lo spirito sono rimasti gli stessi. La nostra forza continua a essere nei tanti giornalisti sparsi in tutto il Piceno a e nei tantissimi lettori che ora ci leggono anche in rete e che quotidianamente ci regalano spunti con le varie segnalazioni. La nostra provincia ha attraversato momenti durissimi – l’ultimo terremoto ha martoriato intere comunità – ma lo spirito di resistenza e reazione è stata la caratteristica principale di questo territorio. La parte più bella che ci piace continuare a raccontare ogni giorno.