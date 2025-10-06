La matita di Degli Angeli. Tra caricature e vignette il buon umore sul Carlino

"Oggi potresti fare...". E lui aveva già capito cosa poteva inventarsi. Iniziavano così le telefonate quotidiane tra le redazione ed Enzo Degli Angeli, per anni vignettista e illustratore per le pagine del Carlino Modena. Nato a San Cesario sul Panaro l’11 novembre del 1948, Enzo Degli Angeli era insegnante di Educazione artistica. Si era diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Aveva il disegno nel sangue, prediligendo il tratto umoristico. E aveva nella caricatura dei personaggi famosi la sua specialità.

Del resto i suoi disegni erano già stati diffusi attraverso le sue pubblicazioni in cui comparivano proprio i "ritratti" dei cosiddetti vip di paese. "Visti e Rivisti – 120 personaggi di Castelfranco Emilia" e "Non uno di meno - Zèint ed San Gér" (nella foto la copertina con l’autocaricatura), dove Degli Angeli si era divertito a caricaturizzare i personaggi più noti della sua natia San Cesario. Come vignettista collaborava alla trasmissione televisiva "Nautilus" sull’emittente televisiva Trc e naturalmente compariva con le sue graffianti illustrazioni sulle pagine sportive e politiche del Carlino Modena. Nessuno sfuggiva alla sagacia della sua matita "appuntita". Non disdegnava caratterizzazioni che, oltre e riprodurre le fattezze dei personaggi, ne rispecchiavano il carattere. Il sindaco Giuliano Barbolini, tanto per fare un esempio, veniva sempre ritratto come un duca Estense dal sapore rinascimentale.

Bastava un fatto di cronaca un po’ insolito o una sconfitta inaspettata da parte del Modena Calcio ed Enzo Degli Angeli si scatenava, riuscendo sempre a trovare il lato comico della situazione. Ma era anche pronto a celebrare i trionfi cittadini. Come quando riprodusse i volti dei giocatori del Modena di De Biasi, che ad inizio anni 2000 conquistò la serie A.

Tante sue opere compaiono in bella mostra, incorniciate, sui muri della redazione del Carlino Modena. Perché la qualità e il buon umore, non cadano mai nel dimenticatoio.