"La mia tesi di laurea assieme al Carlino"

Istantanee di vita. Per il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi, il Carlino è molto più che un giornale: "Ricordo all’età di cinque anni, il mio papà Pietro che mi affiancava mentre tentavo di leggere i titoli del quotidiano – riavvolge il nastro della memoria –. Un esercizio non facile perché non erano proprio in stampatello. E poi, se lo leggeva papà, doveva essere senz’altro qualcosa di molto importante che anch’io volevo sapere". Con quel nome Carlino così confidenziale: "Mi dava l’idea allora, e me la dà ancora oggi, di qualcuno che è vicino a te ogni giorno – continua Baldazzi –. Un po’ più grandicello, papà mi mandava a comprarlo, all’edicola sotto casa in via degli Orti. Questo mi sembrava un privilegio: in primis perché con il resto acquistavo qualcosa per me, poi perché ero proprio io a leggere la prima pagina e potevo spalancare la porta di casa e annunciarla a tutti". Non solo. "Il Carlino è anche un pezzo della mia tesi di laurea, sulla strage di Bologna – sottolinea il sindaco alidosiano –. Avevo dato voce alle vittime, intervistate una ad una. Il loro dolore, ve lo assicuro, mi è rimasto dentro. Le lancette dell’orologio tornano al 1990: "Nella facoltà di Scienze Politiche si fece un convegno, alla presenza del cardinale Biffi, per parlare di crimini – ricorda Baldazzi –. Io presentai quel che avevo capito di quella strage, dalla parte di chi l’aveva subita. Per la prima volta nella mia vita, avevo inteso cosa fosse il dolore e credo di essere riuscito pure a raccontarlo. Arrivò il caporedattore del Carlino che mi fece un’intervista e uscì un pezzo. Le istantanee di quei morti e di quel dramma che il Carlino continua a raccontare da anni, anzi da decenni, ogni 2 agosto. Viva il Carlino, compagno di vita".

Mattia Grandi