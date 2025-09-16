La nostra amata ’Regia’. Scritte pagine indelebili. Dal mitico ’Umberloun’ al miracolo di Dionigi

Genovesi

Inevitabilmente a braccetto, Carlino e Reggiana, per tutta le storia granata di oltre un secolo che, tra alti e bassi, proviamo a riassumere.

"Umberloun". La stazza fisica enorme, da giocatore attuale, gli vale l’appellativo di "ombrellone" in rigoroso dialetto reggiano. Il nome di Severino Taddei è destinato all’eterna memoria perchè è proprio l’allora 22enne il fautore della nascita dell’AC Reggiana, dalla fusione tra l’Audace ed il Reggio Foot-Ball and cricket Club. E’ il 25 settembre 1919 (non aprile come talvolta riportato in qualche coro ostile), la sede il caffè Falcelli, il colore il granata in onore del Torino. Dal 2020, accanto alla curva sud, c’è la sua statua ad accogliere vecchie e nuove generazioni di sportivi.

Romano. 1500 lire al mese, l’ingaggio clamoroso per l’epoca per convincere l’oriundo di Buenos Aires, unico giocatore granata convocato nella Nazionale maggiore Italiana (5 presenze). Felice il "nomen omen", per le gioie che il campione regalerà ai tifosi, con la promozione del 1923/24 in Prima Divisione, serie A dell’epoca dove la Reggiana giocherà 4 delle successive 5 stagioni, e che dalla retrocessione del 1928/29, ritroverà solo 64 anni dopo.

Guerra. Il secondo conflitto mondiale cala le tenebre. Il calcio italiano prosegue a stento fino all’inevitabile sospensione del 1944. Fino a lì, Reggiana quasi costantemente in terza serie. Si riparte nel 1945/46, alla presidenza Carlo Visconti, in panchina "quel" Felice Romano, ed è subito promozione in serie B che perderà dopo 6 stagioni. Poi un presunto tentativo di illecito denunciato dal Parma dopo un derby vinto 2-1 dai granata, farà sprofondare la Reggiana in Quarta Serie nel 1952/53.

P2. No, non quella tristemente famosa, ma la coppia-gol Pistacchi-Pinti che con Catalani e lo stratega Del Grosso in panchina, sfiora ripetutamente l’approdo in A agli inizi degli anni ‘60. Ci proverà invano più tardi anche la Reggiana di Boranga e capitan Dante Crippa ("Crippa Show" per i tifosi) e poi di un altro beniamino: il bomber Zandoli.

Giovedi’ di spareggio. Annata dura quella del 1974/75. A San Siro (stadio che come vedremo porta bene ai granata) si gioca lo spareggio per non retrocedere con l’Alessandria. 30 pullman di tifosi in infrasettimanale, l’urlo liberatorio al 2-1 a firma di un idolo della tifoseria: Sileno Passalacqua. Due anni più tardi però la serie C sarà realtà.

Promozione in B. Romano Fogli nella stagione 80/81 portò i granata in Serie B. In squadra c’era gente come Flaviano Zandoli, Gianfranco li e Sergio Eberini

Pippo. Ovvero Giuseppe Marchioro e il matrimonio perfetto. E’ il 1988/89, il presidente Vandelli, uno dei più amati, ha lasciato. Ma arriva il nuovo allenatore e al primo colpo (con Nico Facciolo tra i pali e bomber Silenzi in avanti) è subito serie B, dove la Reggiana si assesta e dopo 4 anni bussa alle porte del sogno serie A.

Futre. L’asso portoghese è l’acquisto-shock (con Padovano) di patron Franco Dal Cin. Gioca 1 partita, 1 gol e si fa male, ma è la svolta. La squadra cresce in convinzione ed il 1° maggio 1994 a San Siro contro il Milan, Max Esposito timbra il gol-salvezza e Reggio Emilia scende nelle strade in festa. "Reggiana regina a casa del diavolo" titola il Carlino in edizione straordinaria, e la pagina di storia è scritta. I granata disputeranno altre due stagioni in A e nel nuovo stadio "Giglio" senza riuscire più a salvarsi.

C siamo. Nel 1998/99 la Regia perde anche la B ed inaugura un lungo periodo di avare soddisfazioni. Festeggia con Pane alla guida, il leader Grieco e il sontuoso Alessi la promozione dall’ex C2 ma per ritrovare la cadetteria ci vorranno 21 anni e pure un passaggio tra i Dilettanti. Classe. Frazione di Ravenna, meno di 2000 abitanti. La Reggiana ci gioca nel 2018/19 in serie D. Già, perché è arrivato il secondo fallimento. Sembra un film: la leggenda americana del baseball Mike Piazza ha rilevato la società; ai play off per la B, a Siena, un rigore incomprensibile cala il sipario sui propositi di promozione. Piazza perde somme considerevoli, ma in poche ore imperdonabilmente passa dall’arringare pubblicamente la folla ad una precipitosa fuga di nome e di fatto. Un pool di appassionati imprenditori reggiani si fa carico della ripartenza.

Dionigi. L’accoppiata Amadei-Salerno al vertice societario fa rima con svolta ambiziosa. Max Alvini sorprende tutti e regala la B al popolo granata (subito persa nell’annata funestata dal Covid), Aimo Diana fa il bis, Nesta la mantiene a galla e l’attuale allenatore granata con un finale che più sorprendente non si può, regalato la terza stagione consecutiva (non accadeva dagli anni ‘90) in cadetteria.

E siamo ai giorni nostri…le vicende granata proseguono e il Carlino…continua a raccontarle.