"La nostra lunga storia scritta su queste pagine. Un servizio per i tifosi"

Centoquaranta anni sono il traguardo che celebra il Carlino in questo 2025. Un percorso lunghissimo che abbraccia anche la città, la sua redazione e le squadre che partecipano ai vari campionati. Fra queste una delle più antiche è la Virtus Imola: "Congratulazioni al giornale – dice il direttore generale giallonero Gabriel Torreggiani – per questo grande traguardo che fanno del Carlino una delle testate con più storia della nostra Italia. Centoquarant’anni sono davvero tanti e testimoniano la presenza costante sul territorio. Leggere questo quotidiano è un rito importante che si fa ogni giorno". Sull’edizione di Imola si leggono le gesta della Virtus Imola: "Come club abbiamo grande rispetto per il lavoro e l’interesse che viene riservato ad una realtà come la nostra, il confronto, il far circolare le informazioni migliorano il servizio che viene fornito ai lettori e ai tifosi. Da parte nostra ci sarà sempre collaborazione e questa l’abbiamo trovata a prospettiva invertita in occasione di gare, eventi o qualunque altra attività legata a noi". Sul campo la Virtus ha continuato il suo percorso di crescita dall’approdo in serie B Nazionale in avanti. La scorsa estate è partito il nuovo corso con Gianluigi Galetti in panchina, e nell’ultima stagione ii gialloneri hanno chiuso la regular season ad una vittoria dai play in. Senza considerare l’ultimo scossone con l’addio del presidente giallonero Davide Fiumi. "Il nostro primo obiettivo era quello di centrare la permanenza in categoria, questa è sempre la base da cui ripartire l’anno successivo. La salvezza è arrivata con diverse giornate d’anticipo sulla fine della regular season, nell’ultima gara con Capo d’Orlando ci siamo giocati la possibilità di accedere alla prima appendice della stagione, non è arrivata quella vittoria che ci avrebbe permesso di allungare il torneo della Virtus. Andare ai play in sarebbe stata una bella soddisfazione per la società, i giocatori, lo staff tecnico e tutto l’ambiente giallonero. La squadra ci ha provato fino alla fine senza riuscirci, è mancato pochissimo, peccato perché avremmo tutti quanti meritato questa ulteriore soddisfazione".

Antonio Montefusco