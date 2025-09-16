La nostra storia. Reggio e il Carlino. Un grande amore nato nell’aprile 1942

Reggio Emilia, 16 settembre 2025 – Trenta centesimi per "Italia, Impero e Colonie". Tanto costava il Resto del Carlino martedì 7 aprile 1942, il giorno in cui uscì per la prima volta con la pagina di Reggio Emilia. Un unico ’lenzuolo’, in cui comparivano il bollettino demografico (9 nati, 9 morti, nessun matrimonio), si raccontava di un piccolo incidente alle Officine Reggiane ("l’operaio William Montanari ha urtato il pollice destro contro un macchinario"), del "furto di tre biciclette" e di un "fornaio arrestato per aver sfornato grissini anziché pane comune" come previsto dalla polizia annonaria.

Mentre nel Paese infuriava la seconda guerra mondiale, lì iniziava la storia del giornale più longevo della città; che da quel giorno, sempre, ha raccontato le cronache di una provincia cresciuta assieme a queste pagine.

Era l’inizio di un lungo viaggio che da quel giorno si è inserito nella grande avventura del giornale nato a Bologna il 21 marzo del 1885, 62 anni prima.

Sono passate 83 primavere da quel martedì dopo Pasquetta in cui in quelle due stanzette al primo piano dello stabile di piazza Duomo si sognava in grande, tra una visita di Nilde Iotti e il fascismo da tenere a bada.

Oggi la redazione del Carlino Reggio si trova pochi metri più in là, in via Crispi 8, in quello che fu uno storico cinema cittadino: il Radium (aperto nel 1909 e poi chiuso nel 1990); l’insegna originale campeggia ancora sulla facciata del palazzo. Dalle nostre finestre si vedono i tetti dell’esagono e il teatro Valli, il tempio della cultura cittadina, in cui abbiamo scelto di celebrare questo speciale 140° compleanno del Resto del Carlino.

Dal 1942 a oggi, assieme a questa provincia – sempre più strategica negli assetti economici della regione – è diventato grande anche il nostro giornale, che accompagna ogni giorno gli uomini e le donne del territorio, raccogliendo e verificando storie, fungendo da pungolo e da sentinella nei confronti dei potenti. Prima soltanto sulla carta, ora anche sul web e sui canali social.

Oggi abbiamo orizzonti e incognite ancora tutte da esplorare: le ’fake news’ che imperversano sui social, l’inferno del ’deep web’, gli interrogativi sulla gestione dell’intelligenza artificiale e, soprattutto, l’obiettivo di immaginare un modo nuovo di proteggere e dare valore al diritto d’autore e alla proprietà intellettuale in un oceano indistinto di interferenze comunicative.

Piattaforme e sfide diverse, un’unica solida certezza: essere al servizio solo delle notizie; raccontare le innumerevoli eccellenze del nostro territorio e dar voce a chi non ce l’ha, puntando il faro su ciò che ancora può e deve migliorare.

Il Resto del Carlino ha testa, cuore e radici profonde in questa città, culla del Tricolore, di cantautori e poeti, scrittori e teatranti; primo Comune d’Italia per piste ciclabili, sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano, pietra miliare nell’istruzione con il ’Reggio Approach’ di quel visionario pedagogo che fu Loris Malaguzzi. Una provincia che vanta primati mondiali, dalla gastronomia alla meccatronica, passando dalla moda alle piastrelle, e che oggi è in cerca della chiave verso una nuova sfida: l’attrattività.

Ed è questa la domanda che vorremmo porre ad ognuno dei protagonisti della reggianità di oggi: qual è la città che vogliamo immaginare? Quale eredità lasceremo ai nostri figli?

L’immagine che abbiamo davanti è quella di un centro storico che spera di affrancarsi da una desertificazione dilagante, mentre meriterebbe di essere caratterizzato da osterie e piatti della tradizione, dalle vetrine in cui campeggino le icone che ci rendono riconoscibili in tutto il mondo. Ed è proprio da lì che si può e si deve ripartire. È la sfida che ci poniamo anche noi, ogni mattina, forti di una storia lunga 140 anni.