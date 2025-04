La palestra è al tetto. Svolta ormai vicina a S.Lorenzo a Vaccoli

Proseguono a ritmo sostenuto gli interventi di adeguamento e ricostruzione della palestra di San Lorenzo a Vaccoli “Complesso sportivo Giovanni Mei” al centro questa mattina di un sopralluogo del vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti accompagnato dai tecnici comunali.

“Un cantiere molto importante che restituirà una palestra a norma per pallavolo e pallacanestro – afferma il vice sindaco Barsanti – fra pochi giorni inizierà la messa in opera del nuovo tetto in travi lamellari di legno, i lavori compresi i collaudi saranno terminati nella primavera del prossimo anno, avremo così una struttura completamente rinnovata di sport e aggregazione fondamentale per tutta la zona sud del territorio comunale”.

L’intervento è finalizzato al risanamento ed adeguamento sismico per un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro di cui 2.7 finanziati con il Pnrr ha praticamente ricostruito tutto il blocco centrale e i quattro corpi più piccoli che ospitano servizi e spogliatoi. L’intervento prevede la completa riprogettazione degli impianti sia termici che elettrici e la coibentazione per il risparmio energetico.

Procede anche il cantiere per il profondo restyling della palestra Bacchettoni, da anni inutilizzabile. Secondo i piani dell’amministrazione comunale la nuova Bacchettoni accoglierà gli studenti delle scuole la mattina e associazioni e società sportive nel pomeriggio. L’intervento di restauro e riqualificazione per una spesa di poco più di 6 milioni di euro, è finanziato con un mutuo a tasso zero di 4.2 milioni dell’Istituto per il credito sportivo e con 1,8 milioni del Pnrr. L’accesso principale all’edificio tornerà ad essere quello dell’avancorpo centrale e lungo quel lato troveranno posto anche due piccole tribune che potranno ospitare, assieme alla tribuna delle arcate, circa 180 persone.

L.S.