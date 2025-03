La signora del Conero. Il sindaco di Numana: "Dal mare all’ospitalità. Qui il turismo è al top"

Il sindaco Gianluigi Tombolini ama la "sua" Numana. E la signora del Conero ha da sempre intrattenuto degli ottimi rapporti col Resto del Carlino, che festeggia centoquaranta anni di vita.

Sindaco, qual è il rapporto tra il Carlino e il Comune?

"La stampa locale svolge un ruolo essenziale, poiché racconta e dà voce a un territorio che conosce approfonditamente in tutte le sfaccettature ed è la vicinanza ai fatti e alle notizie che crea un legame di fiducia con i lettori. La stampa locale, inoltre, assume un ruolo strategico e fondamentale, perché è diretta espressione di storie che ci appartengono. Il rapporto tra Comune e Carlino si basa sulla fiducia reciproca, sul rispetto e sulla trasparenza. Una collaborazione efficace si costruisce attraverso il confronto e l’impegno condiviso nel fornire notizie chiare e approfondite. Sia cartaceo che online, il Carlino rappresenta un ponte fondamentale tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Nonostante il digitale sia sempre più diffuso, il quotidiano stampato conserva un fascino ineguagliabile: sfogliare un giornale significa prendersi un momento di riflessione, approfondire le notizie con calma e mantenere viva una tradizione che continua a essere un punto di riferimento per tutta la comunità".

Quanto è utile per un Comune come Numana che il giornale faccia sentire la voce dei cittadini?

"È di grande utilità. Il Carlino rappresenta anche uno strumento di connessione tra l’amministrazione e la comunità, permettendo di raccogliere istanze, suggerimenti e critiche costruttive. Ciò consente non solo di migliorare i servizi e intervenire in modo più mirato sulle necessità della cittadinanza, ma in ultimo di costruire una relazione efficace promuovendo la trasparenza e la partecipazione, e consolidando la reputazione e l’affidabilità della nostra amministrazione".

Quanto i cittadini si informano dai media locali?

"I cittadini di Numana si rivolgono sicuramente ai media locali, perché sono un mezzo unico per ricevere un’informazione puntuale e accurata sulle notizie del territorio. Certamente, oggi i social network giocano un ruolo sempre più rilevante, e quindi anche le pagine dei quotidiani locali sui canali social funzionano molto bene nel generare engagement, soprattutto, appunto, intorno alle notizie che coinvolgono direttamente fatti e luoghi di appartenenza e ciò contribuisce indubbiamente a rendere l’informazione più accessibile e interattiva. Tuttavia, penso che il giornale stampato, il Carlino, magari da sfogliare in relax sotto l’ombrellone in spiaggia a Numana, conserva un fascino e un’autorevolezza che lo rendono ancora un punto di riferimento".

Ha un aneddoto particolare che ricorda con affetto legato al Carlino?

"Un episodio che ricordo con grande affetto è legato alla mia infanzia, quando la domenica accompagnavo mio nonno Salvatore in edicola a comprare Il Resto del Carlino, del quale era un affezionato lettore. Ricordo l’odore del giornale appena comprato e l’immagine vivida dei miei polpastrelli anneriti dall’inchiostro. Ovviamente, mio nonno si indispettiva, perché gli avevo già spaginato il giornale".

Quanto punta Numana sulla comunicazione in chiave turistica?

"Numana investe molto nella comunicazione, intesa non solo come promozione turistica, ma soprattutto come dialogo costante con i cittadini, gli operatori economici e i visitatori del nostro territorio. La nostra presenza sui siti web istituzionali, sui canali social, oltre che sui media, è costante e curata nei dettagli e cerchiamo di garantire una continua informazione e divulgazione di tutte le iniziative, le novità e i servizi disponibili".

E sul fronte turistico e promozionale quali sono le principali iniziative?

"Una campagna di promozione deve essere autentica e coinvolgente e soprattutto mettere al centro le persone e le esperienze. Numana è un luogo che parla da sé con la sua natura, il suo mare cristallino e la sua ospitalità, ma non basta più mostrare la bellezza di un luogo: bisogna farla vivere. Per questo è fondamentale raccontare esperienze reali, storie autentiche di chi vive e ama il nostro territorio. A questo proposito, il nome della nostra campagna promozionale per la stagione 2025 è "It’s time to Numana – oltre la bellezza, dentro l’esperienza", con l’obiettivo di raccontare Numana attraverso dei contenuti che generano engagement, basati sui trend social del momento e sulle dinamiche che oggi portano visibilità e interazione sui principali canali digitali. Numana attrae un turismo di qualità, fatto principalmente di coppie e famiglie alla ricerca di esperienze autentiche. Non puntiamo su un turismo di massa, ma su un racconto più raffinato e coinvolgente. E il Carlino ci dà sempre una mano".