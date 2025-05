La sindaca Marchetti: "La cultura ha bisogno di spazi e contenuti per creare legami"

Una bella pagina di cultura, anzi due.

Il Comune di Castel San Pietro è riuscito nell’impresa di inaugurare due teatri riqualificati in meno di otto mesi, seguendo e perseguendo un motto caro alla sindaca Francesca Marchetti, quello che "la cultura ha bisogno di spazi, oltre che di contenuti".

"E su entrambi gli aspetti abbiamo scelto di puntare da subito, e lavoreremo per farlo anche in futuro", ci tiene a precisare la prima cittadina del comune termale.

Cultura nei teatri, dunque, nell’Arena che presto battezzerà la sua prima stagione estiva del post-restyling, e nel Cassero, con tendaggi e poltroncine nuove di zecca, in attesa di completare lavori esterni alla storica torre che fa da splendido contenitore del teatro comunale.

Cultura che a Castel San Pietro è, da anni ormai, anche lettura, nelle biblioteche che non soltanto prestano libri, ma che dedicano spazio anche ai dibattiti su quel che si legge, "stimolando lo spirito critico, creando legami", un po’ come quei capannelli che nel cuore delle città si creavano attorno alla lettura mattutina dei quotidiani.

Ecco, i quotidiani, e i 140 anni del Carlino, che per la sindaca Marchetti è stato "un compagno di crescita e di scuola".

"Il Carlino – sottolinea la prima cittadina – ha saputo accompagnare i racconti della nostra città. E’ stato e resta punto di riferimento in tante famiglie e nei bar. Un giornale che racconta la storia della quotidianità, degli eventi di una città, uno strumento importante dei comunicazione. Un tempo, ma anche ora, il timbro di autenticità era sapere che una notizia ‘l’ho letta sul Carlino’, e credo che gli enormi cambiamenti anche degli strumenti di comunicazione non abbiano comunque scalfito e mutato questa ‘massima’".

E poi, lo dice con un certo orgoglio la sindaca, "il Carlino è quel quotidiano che dedica una pagina tutti i giorni a Castel San Pietro, e non è qualcosa di scontato, per una realtà di ventimila abitanti. Negli anni, complice proprio il cambiamento della comunicazione, tanti editori hanno scelto di cambiare linea, di percorrere altre strade, mentre il Carlino è rimasto attento al macro e al micro, alle notizie nazionali ed internazionali ma anche alle realtà più piccole, come la nostra".