La sindaca Stefania Signorini: "Falconara si sta rinnovando. Il Carlino ci aiuta a crescere"

Sindaco Stefania Signorini, quale ruolo riveste per la comunità di Falconara il quotidiano Il Resto del Carlino?

"È un punto di riferimento per la nostra comunità, radicato nel territorio. Dedicare una pagina alla cronaca di Falconara significa infatti dare spazio ad approfondimenti, notizie utili, iniziative che testimoniano la vivacità della nostra realtà locale".

E per le istituzioni, nell’esercizio delle sue funzioni, qual è il contributo che porta?

"Per un sindaco, che rappresenta l’istituzione più vicina al cittadino, è importante conoscere opinioni, necessità, anche aspetti critici. Il quotidiano è un’importante cartina di tornasole per l’operato di noi amministratori e ci aiuta anche nel dare delle risposte, nel programmare l’azione dell’ente in base alle esigenze del territorio e nel verificare se gli obiettivi impostati siano stati raggiunti".

Immediatezza dell’informazione: qual è invece il ruolo del web del Carlino?

"L’informazione online rappresenta un canale diretto e istantaneo per comunicare, per diffondere le informazioni, soprattutto per quanto riguarda le notizie di cronaca. Dal giornale cartaceo, invece, i lettori si aspettano gli approfondimenti, spunti di riflessione, che per una pubblica amministrazione sono di primaria importanza".

Quale rapporto c’è tra la carta stampata con adulti e giovani?

"La carta stampata consente un diverso approccio con i lettori, più approfondito e ragionato. Offre l’occasione di riflettere sugli aspetti trattati, è uno stimolo per tutti e in particolare per i giovani. Per questo, anche come dirigente scolastica, apprezzo molto l’iniziativa del Carlino ‘Cronisti in classe’, rivolta ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie".

Com’è cambiata per lei l’informazione locale?

"Ritengo che l’informazione locale, grazie anche agli strumenti multimediali, si sia arricchita, con la nascita di nuove testate e, per quelle già affermate, di nuove modalità di comunicare. Immagini e video, per esempio, permettono di raggiungere anche il lettore che, magari per impegni professionali e personali, può dedicare meno tempo all’approfondimento".

E Falconara, invece, com’è cambiata nei suoi anni da sindaco?

"Si sta rinnovando, specie negli spazi e negli edifici pubblici, come scuole e parchi. È stato ristrutturato l’Istituto Gesù Bambino, chiuso da vent’anni, che oggi ospita la scuola Leopardi, risultata inagibile. Una ristrutturazione radicale ha riguardato la scuola dell’infanzia di Falconara Alta, è stata demolita e ricostruita la Da Vinci di Castelferretti, progettato un nuovo polo scolastico nel centro della città, in corso di realizzazione. Abbiamo riservato un’attenzione particolare anche ai parchi (progetti di riqualificazione per Kennedy, Carletti e Unicef, quest’ultimo in itinere) e alle piazze (creata quella intitolata a Mondaini, ristrutturata la centralissima Mazzini). Altra opera importante è la riqualificazione del Balcone del Golfo, ancora più suggestivo".

Poi c’è Falcomics, per il quale arrivano da tutt’Italia.

"Un evento che è riuscito a varcare i confini regionali. Il lancio della nuova manifestazione ci riempie d’orgoglio. Nel nostro festival del fumetto e della cultura pop, che ho fortemente voluto realizzare contattando Lucca Comics, lavorano infatti i migliori professionisti del settore".

Progetti in cantiere, presente da scrivere e sogni futuri?

"Il presente è un tesoretto di oltre 30 milioni di euro, ottenuto da finanziamenti europei, statali e Pnrr, che ci hanno permesso di aprire cantieri in luoghi strategici di Falconara per realizzare quelli che fino a poco tempo fa erano solo sogni. Ne cito alcuni: nel nuovo polo Lorenzini di Villanova, pronto a breve, troveranno spazio la nuova sede della Capitaneria di porto, una palestra, un auditorium, una sala di incisione per i giovani e locali per laboratori, tra i quali quello di pasticceria per i ragazzi con disabilità. Oppure il recupero dell’ex garage Fanesi, storica incompiuta del centro, terminato entro la fine dell’anno per ospitare la polizia locale, l’anagrafe, una ludoteca, un circolo per anziani e spazi per il coworking. In via della Repubblica sono in corso i lavori per il nuovo polo scolastico del centro e per trasformare la scuola dell’infanzia Peter Pan in asilo nido. Il sogno più grande? Il teatro e un museo dei trasporti all’ex Squadra Rialzo".

Un augurio per i 140 anni del Carlino?

"Che la storica testata continui ad aggiornarsi, a raccogliere le sfide di oggi e domani e a utilizzare i nuovi strumenti che la tecnologia mette a disposizione per raggiungere un numero sempre maggiore di lettori, mantenendosi fedele ai principi deontologici della corretta informazione, come ha fatto finora".