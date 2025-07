La stampa per capire la realtà

Quello del "Resto del Carlino" è un compleanno importante soprattutto per un marchigiano come me. Il Carlino mi ha accompagnato in larga parte della mia avventura professionale che con l’eccezione dell’esperienza piacentina dal 2007 al 2009 e di quella materana dal 2021 al 2023, mi ha visto lavorare in quattro Prefetture marchigiane. Per chi svolge una funzione pubblica, carica di responsabilità, la lettura abituale del più importante quotidiano locale è fondamentale per cogliere al meglio la realtà che ci circonda, le tante sollecitazioni che provengono dai cittadini ed alle quali, troppo spesso, anche adesso, non si riesce sempre a dare risposte soddisfacenti. È importante evidenziare che se oggi il cittadino, nel suo rapporto con le istituzioni non è più un suddito, ma può esprimere appieno un ruolo di cittadinanza attiva nei confronti della pubblica amministrazione, non è solo grazie a leggi più avanzate in tema di trasparenza. Si pensi ad esempio alle norme in materia di accesso civico che obbliga i pubblici poteri a pubblicare sui propri siti web ogni notizia di interesse per la collettività, e quelle che con l’introduzione dello strumento dell’accesso civico generalizzato obbligano la pubblica amministrazione ad essere pienamente trasparente. È doveroso sottolineare che senza il ruolo di stimolo della libera stampa il processo testé descritto sarebbe stato più lento, senza la vostra capacità di cogliere gli aspetti opachi dell’agire amministrativo il concetto di "trasparenza" non sarebbe diventato, in così poco tempo, uno dei cardini dell’azione della pubblica amministrazione, trasformando e rafforzando il processo democratico nel nostro Paese, sia nella sua dimensione qualitativa che sostanziale. Apprezzo molto quando provate a fornire una chiave di lettura in termini sociali, economici della provincia ascolana, per comprendere al meglio una realtà vivace, dinamica, sicuramente rivolta a cogliere tutte le opportunità di una società in profondo cambiamento, pensiamo solo alla sfida della intelligenza artificiale. In tal caso una analisi indipendente, meticolosa, intellettualmente onesta aiuta a interpretare le proiezioni di un territorio. Non posso infine, non evidenziare, come il diritto di cronaca rappresenta un presidio fondamentale nell’ambito di una società libera e democratica. Quella di informare correttamente i cittadini è una grande responsabilità che, lo dico convintamente, esercitate nel modo migliore e che vi esorto a svolgere sempre con la necessaria professionalità. Un sincero augurio di buon lavoro a Lei, ai suoi collaboratori. Al Resto del Carlino un grazie per la funzione fondamentale e imprescindibile che svolge per questo territorio.

* Prefetto di Ascoli Piceno