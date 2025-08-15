La stampa verso la democrazia. I morti in guerra e la cronaca. Quando scrivere aveva dei divieti

Durante il Ventennio fascista il Carlino, come tutti i quotidiani italiani sotto il regime, venne condizionato dalle disposizioni provenienti dal "Minculpop", il Ministero della Cultura Popolare. Le veline, così erano chiamati i "consigli" del regime, indirizzavano la scelta dei contenuti, imponevano lo spazio da dedicare alle notizie e anche le fotografie da pubblicare, vietavano alcune tematiche come, ad esempio, la cronaca nera. Il Governo fascista, nel 1934, aveva creato il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda del quale facevano parte anche dei giornalisti ai quali spettava leggere tutti i giornali italiani (e anche esteri), ma soprattutto diffondere presso i quotidiani le notizie e le fotografie da pubblicare.

Ma la pressione esercitata dal Sottosegretariato si concretizzava anche in finanziamenti e sussidi ad alcuni quotidiani al fine di influenzarli, e in reprimende ai direttori dei quotidiani. Il Sottosegretariato ebbe vita brevissima: infatti, nel 1935 fu creato il Ministero per la Stampa e Propaganda che poi cambiò denominazione due anni dopo per diventare il Ministero della Cultura Popolare (Minculpop).

Fra le veline inviate, anche a il Carlino, vi erano quello di usare il termine "germanici" al posto di "tedeschi", poi smentita da un’altra velina che consigliava il contrario. Altri consigli consistevano nel divieto di pubblicare necrologi di militari morti in battaglia, di evitare la notizia dell’entrata in guerra degli Usa. Una grossa difficoltà e un grosso limite alla libertà di espressione e di manifestare il proprio pensiero.

Nel 1940, dopo anni difficili per il Carlino dal punto di vista della diffusione e della situazione economica, Mussolini acconsentì al cambio di proprietà che passò nelle mani di Dino Grandi, il gerarca fascista che fece poi cadere Mussolini, e che nominò come amministratore Carlo Pelloni che poi divenne direttore generale per i 32 anni successivi.

Il Carlino si riprese e godette di obiettività, fatta salva la censura militare. Alcuni dipendenti del Carlino persero la vita durante la guerra, mentre un giornalista, Ezio Cesarini, fu una vittima del regime fascista.

Ezio Cesarini era nato nel 1897: suo padre si chiamava Metello e questo fu il nome che Ezio diede al figlio che poi divenne apprezzato giornalista del Carlino. Appena diciottenne si iscrisse al P.S.I. e divenne un "tifoso" del sindaco Francesco Zanardi al punto che per manifestare contro i nemici di Zanardi fu incarcerato per 80 giorni. Combattè durante la Prima guerra mondiale e tornò invalido. Assunto dal Carlino, nel 1927 fu costretto a prendere la tessera del Pnf; ma fu licenziato l’anno dopo a seguito di un rapporto di polizia che segnalava un suo incontro con Francesco Zanardi. Nel 1939 Cesarini fu però riammesso nel Pnf e riassunto al Carlino. Ma dopo l’8 settembre 1943 Ezio Cesarini fu uno dei giornalisti che non si presentò al giornale per non collaborare con tedeschi e fascisti. Decise di attraversare le linee e recarsi al sud già liberato. Ma, per non lasciare la famiglia in difficoltà, prima di partire chiese al giornale che gli venisse pagata la liquidazione. L’amministratore lo invitò a presentarsi per ritirarla, ma quando entrò al giornale trovò i militi della Gnr (Guardia nazionale repubblicana) che lo arrestarono.

Il 26 gennaio 1944 i partigiani uccisero Eugenio Facchini, il segretario provinciale del Pfr. La sera stessa il Tribunale militare di guerra senza la presenza di avvocati e imputati, sentenziò la condanna a morte di 10 detenuti, scelti a caso tra quelli che si trovavano in carcere: fra essi vi era Ezio Cesarini. Fu insignito della medaglia d’argento al valore militare. Nel 1956 a lui fu intitolata una strada di Bologna. Una lapide in memoria di Ezio Cesarini è stata collocata recentemente nella sede della scuola di Master del Giornalismo di Bologna.

Dopo la Liberazione il Carlino tornò nelle edicole ma la testata era mutata: era il 17 luglio 1945 e si chiamava ’Il Giornale dell’Emilia’. Fra i pionieri del giornale c’erano Massimo Dursi (Otello Vecchietti), Luigi Chierici e Nino Comaschi. Tuttavia moltissimi bolognesi desideravano il ritorno della storica testata. Sotto la direzione di Vittorio Zincone maturò l’idea di promuovere un referendum per capire il gradimento a un ritorno de ’il Resto del Carlino’: con un notaio come garante del voto, il gradimento per il ritorno del Carlino fu del 92%. Fu dunque deciso di tornare alla testata di Zamorani e il 4 novembre 1953 nelle edicole si potè acquistare "Il Resto del Carlino, nuova serie n.1". Al prezzo di 25 lire.