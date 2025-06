La star della porta accanto. Da Solarolo fino all’America. L’ascesa infinita di Laura Pausini

di Maddalena de Franchis

Il 16 maggio ha compiuto 51 anni – festeggiati nella sua Solarolo, "con hamburger, pizza e karaoke", in compagnia delle amiche di sempre Paola Cortellesi e Giorgia – ma nel nostro immaginario resterà sempre quella ragazzina dall’accento marcatamente romagnolo che, nel 1993, vinse il festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte, col brano ‘La solitudine’. Già, perché Laura Pausini è diventata sì una star della musica internazionale – aggiudicandosi, fra l’altro, un Grammy Award, cinque Latin Grammy e un Golden globe per la miglior canzone originale, oltre ad aver venduto almeno 75 milioni di dischi in tutto il mondo – ma ha saputo mantenere intatte l’autenticità e la freschezza degli esordi. È una delle ragioni per cui i suoi fan la adorano e continuano a seguirla, con entusiasmo immutato, da più di trent’anni: a fine 2024, gli ascolti delle sue canzoni sulle piattaforme digitali in streaming hanno sfondato la soglia dei 5 miliardi.

Laura Pausini resta la voce femminile italiana più ascoltata al mondo, con più di 8 milioni di ascoltatori mensili: il 2024 ha registrato, peraltro, un incremento pari al 25% nel numero di spettatori paganti ai suoi concerti. Un risultato, quest’ultimo, che polverizza i record precedenti e la conferma come l’artista femminile più performante del nostro Paese: non a caso, nel 2006 l’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, le ha conferito il titolo di Commendatore (il terzo grado dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, dopo Cavaliere e Ufficiale). Nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, Laura Pausini coltiva la passione per la musica fin da bambina, tra il coro della chiesa e i concerti nei pianobar della Riviera, assieme al padre Fabrizio. Nel 1991, il primo passo sui palchi che contano: la cantante prende parte al famoso Festival di Castrocaro e supera le selezioni intonando il brano ’New York, New York’. Non accede, tuttavia, alla finale. Poi, a diciannove anni non ancora compiuti, il debutto all’Ariston e la vittoria con ‘La solitudine’, una canzone che chiunque di noi avrà canticchiato almeno una volta nella vita. Merito senz’altro di quell’incipit magnetico, "Marco se n’è andato e non ritorna più", ma pure, ovviamente, della vocalità, che resta il marchio di fabbrica dell’artista.

L’anno successivo, Pausini ritenta il colpaccio a Sanremo con ’Strani amori’: si piazzerà terza tra i Campioni, ma il suo brano volerà al primo posto nelle classifiche di vendita ed è tuttora uno dei classici del suo repertorio. Arrivano le prime soddisfazioni dal mercato discografico estero: se ‘La solitudine’ era riuscita, già verso la fine del 1993, a resistere per alcune settimane nella ‘top ten’ olandese e aveva riscosso un buon successo anche in Francia e Belgio; è con la pubblicazione di ‘Strani amori’ in lingua spagnola che ha inizio l’ascesa della cantante nel panorama musicale ‘latino’ (dalla Spagna al Portogallo, fino al Sud America).

Come solo alcuni ‘big’ della musica italiana – tra cui gli emiliani Luciano Pavarotti e Zucchero – hanno saputo fare, Laura Pausini scala le classifiche internazionali e, nel 1996, si impegna nel primo tour mondiale. Sarà il primo di una lunga serie di tournée culminate nel grande concerto di San Siro dell’estate 2007: è la prima artista italiana donna a calcare il palco dello stadio milanese. La carriera più che trentennale, costellata di innumerevoli riconoscimenti, non ha mai scalfito quell’immagine di ‘ragazza della porta accanto’ con cui Laura ha conquistato i cuori dei suoi fan.

Qualche anno fa, durante un concerto a Rimini, la cantante aveva voluto replicare scherzosamente a una battuta sul suo aspetto fisico scandendo l’esclamazione romagnola "Um pis magnè!". A proposito del suo aspetto fisico, qualche settimana fa l’artista si è mostrata sui social in forma perfetta e, ai tanti follower che le chiedevano il segreto del suo dimagrimento, ha risposto di essersi affidata a un dietologo e di aver ottenuto quei risultati a prezzo di "fatica e costanza". Quanto alla vita privata, dal 2005 la cantante ha una relazione con il suo produttore artistico e chitarrista Paolo Carta, da cui, nel 2013, ha avuto la figlia Paola. I due si sono sposati a Solarolo, nella casa dei genitori di lei, il 22 marzo 2023. E sempre a Solarolo il 7 settembre aprirà un museo dedicato a lei, il giorno prima al PalaCattani party riservato ai soci del suo club.