La vita di provincia nel sound di Blue27

Uno spazio per i sogni dei giovani, per le voci del territorio fermano. E proprio la vita e le emozioni della provincia racconta Blue27, al secolo Carlo Mancini, sul palco di Piazzale Azzolino il 2 luglio. Carlo è un cantautore, l’ultimo brano si intitola proprio Lido di Fermo, e ha anticipato un album che sarà davvero il racconto di una terra piccola, generosa, capace di offrire opportunità: "Sono nato artisticamente nel 2020, durante il lockdown - racconta Carlo -. In quei mesi, l’unica cosa che avevo era la musica: ne ascoltavo ’a pacchi’ e, vista la quantità di tempo a disposizione, ho ripreso a scrivere dopo anni. Il luogo in cui sono nato è stato fondamentale per tanti motivi, primo tra tutti il mio nome d’arte". Da dove arriva questa identificazione con il Blue? "L’ho scelto anche per la continua presenza del blu nella mia vita: l’attività di famiglia, dove sono cresciuto e lavoro tutt’ora, si chiama ’Blue Bar’, la mia prima auto è stata una 500 blu... insomma, il blu è sempre stato con me,

anche se paradossalmente non è neanche il mio colore preferito. Era inevitabilmente un segno del destino. Il ’Blue Bar’ è come se fosse una persona di famiglia, ce l’abbiamo da 23 anni, non ricordo un attimo della mia vita senza questo posto. Le mie prime ispirazioni musicali erano un vero e proprio ’melting pot’ di generi diversi. Sul fronte italiano mi ispiravo a Sxrrxland, I Cani, Psicologi e a tutto l’it pop di fine anni ‘10, mentre a livello internazionale le mie influenze spaziano dai Pixies ai Nirvana (da cui deriva il 27), dai Goo Goo Dolls ad artisti più recenti come Lil Peep e Oliver Tree". A Carlo basta un riff di chitarra o un giro di piano, il resto viene da sé e la storia prende la sua strada, nel rap o verso uno stile più melodico: "La musica ha sempre avuto un piccolo spazio nella mia vita. Mia sorella Giulia canta sin dall’infanzia, io invece scrivo da quando avevo 13-14 anni. Però, se devo essere sincero, ho capito che la musica avrebbe avuto un ruolo centrale nella mia vita solo durante la creazione del mio primo album. Lì le cose si sono fatte più serie. Vivere in provincia spesso comporta una visione del mondo più limitata, ma la musica mi ha aiutato a riconoscere questi limiti e a non vedere la provincia come una gabbia, bensì come un’opportunità per spingermi oltre, per non smettere mai di ampliare i miei confini". Blue è legato agli angoli della città, il fiume Tenna che scorre proprio dietro casa sua, da bambino lo vedeva come un amico che scorreva rassicurante accanto a lui: "Ora è cambiato, non è lo stesso, o forse sono solamente cresciuto io e ho perso quella magia negli occhi dei bambini". È cresciuto Carlo, ha precisato la sua scrittura, senza dimenticare la sua filosofia: essere sempre se stessi. E provare a emozionare più gente possibile.