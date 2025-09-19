La vocazione del Campus cesenate: "Stretto legame con le aziende del territorio"

C’è una vocazione che il Campus cesenate dell’Alma Mater tiene alta e chiara: il legame, obiettivo programmato sin dalla sua nascita, con le aziende del territorio. Di fatto il Campus ha costruito nel tempo un ponte tra il mondo accademico e il mondo delle imprese che a sua volta nell’Università ha investito risorse ed esprime aspettative in merito all’innovazione di prodotto e di processo e alla formazione di figure professionali da impiegare nel territorio. Giova ricordare a questo proposito che il concepimento (1988) di quell’embrione che nel tempo è divenuto il Campus di Cesena ha preso vita da una società tra pubblico e privato (la Ser.In.Ar) di matrice cesenate e forlivese che aveva già nel proprio Dna un felice connubio con il mondo imprenditoriale. A tenere le fila del Campus di Cesena c’è oggi il professor Mirko Viroli, docente di Informatica.

Professor Viroli, cosa si fa oggi per rinsaldare il legame tra Università e imprese?

"Il nostro è un modello formativo avanzato, strettamente ancorato alla realtà produttiva del territorio e caratterizzato da una vocazione scientifica e tecnologica su temi come l’agro-alimentare, l’architettura, l’ICT, la bioingegneria, la psicologia e l’acquacoltura. Ci occupiamo di attività di ricerca che sono sulla soglia dell’innovazione e siamo a disposizione delle aziende che vogliano collaborare e investire nell’università per ricerche che siano utili alla loro attività. Le collaborazioni sono già numerose".

Qual è la modalità di scambio con le aziende?

"La più tipica è quella che parte da aziende che abbiano specifiche necessità di innovazione orientata a qualche tipo di business e se si trova un match tra l’università e le loro esigenze partono collaborazioni per un tempo che va da sei mesi ad un anno. Ovviamente le aziende sono chiamate a contribuire economicamente".

Ci sono esempi concreti di scambio tra la ricerca condotta in ambito universitario e aziende che hanno potuto adottare le innovazioni?

"Ce ne sono molti, alcuni hanno coinvolto grandi imprese come Technogym, Trevi, Scm di Rimini. Per restare al mio ambito di competenze, ossia quelle informatiche (ma lo stesso succede per Agraria, Ingegneria, Psicologia), direi che la richiesta va soprattutto nella direzione dell’efficientamento dei processi produttivi, ossia fare meglio, in modo più produttivo e controllato, ciò che già si fa. Nel ramo dell’Intelligenza Artificiale per esempio, di cui Cesena conta tutte le abilità necessarie, si possono realizzare numerose attività". Ovviamente c’è anche la didattica. Come sono articolare le strutture tra dipartimenti e tecnopoli?

"Intanto sono dipartimenti che non operano solo a Cesena ma hanno una componente fondamentale presso il nostro Campus, e tutti fanno ricerca. I tecnopoli sono strutture più tematiche, che collaborano con tutti i dipartimenti. Ma la distinzione è spesso solo formale, ciò che conta sono le competenze dei ricercatori".

Un po’ di numeri del Campus cesenate.

"Oggi abbiamo 19 tra lauree e lauree magistrali, un numero di iscritti che supera di poco i 5 mila, 12 laboratori informatici e specialistici, c’è un docente ogni 22 studenti, sono allestiti 272 posti nelle sale studio".

L’insediamento universitario gira la boa dei 25 anni, cosa manca per il suo completamento?

"L’università non si ferma mai, e così il Campus. Per ora l’obiettivo è quello di completare la zona universitaria nell’ex zuccherificio. Manca Psicologia, oggi collocata davanti alla stazione. Quando potrà migrare qui ancora non lo sappiamo. Ma a quel punto l’università starà tutta tra ex Zuccherificio, villa Almerici (per Agraria) e Cesenatico (per Veterinaria). Manca solo che l’area dell’ex zuccherificio offra, anche grazie all’intervento degli imprenditori locali, servizi pubblici, ristoranti, possibilità di alloggio, in questo quartiere oggi prevalentemente abitativo ma che potrebbe diventare più caratteristicamente universitario".

Perché avete riservato alle ragazze iscritte al terzo e quarto anno di una scuola superiore i Summer Camp digitale gratuiti?

"Perché la presenza delle donne nelle cosiddette materie Stem è immotivatamente minoritaria, circa il 20 per cento. Eppure è un settore molto importante anche nel nostro Paese. Non sembra esserci, alla base di queste scelte, un motivo che non sia di tipo culturale. Dunque, abbiamo fatto un investimento nell’orientamento che ci auguriamo possa portare, prima o poi, ad un equilibrio tra maschi e femmine, vicino al 50 per cento".