La voce degli sponsor: "Un pezzo di storia"

Eleganza e ospiti illustri per celebrare i 140 anni de il Resto del Carlino nel prestigioso scenario del blue carpet di Palazzo Re Enzo. Alla serata, arricchita dalla presenza di numerosi amici e partner, si sono alternati omaggi e testimonianze sul ruolo storico del quotidiano. Cristian Fabbri, presidente esecutivo del Gruppo Hera, ha dichiarato: "È una festa speciale per un pezzo di storia della città e del Paese. Noi del Gruppo Hera, da oltre 100 anni al servizio del territorio, non potevamo mancare a questo compleanno, celebrando un percorso di vita condiviso".

Una celebrazione in grande stile ha animato Palazzo Re Enzo, dove sponsor, amici e partner de il Resto del Carlino si sono riuniti per festeggiare il prestigioso traguardo dei 140 anni del nostro quotidiano. "Siamo orgogliosi e felici di unirci a il Resto del Carlino in una giornata così speciale", è stato il coro unanime degli esponenti delle istituzioni locali, delle aziende, delle banche e dei consorzi presenti.

Tra i rappresentanti del mondo bancario, Gianluca Galletti, presidente di Emilbanca, ha sottolineato il lungo legame con il Carlino: "Anche noi celebriamo un traguardo importante: 130 anni vissuti accanto ai 140 del Carlino. Auguro a entrambi altri 140 anni così". Sulla stessa linea, Giuseppe Gambi e Gianluca Ceroni, rispettivamente presidente e direttore generale della BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, hanno commentato: "Siamo la banca del territorio ed è un onore affiancare un quotidiano nazionale con una solida presenza locale". Anche Enzo Mengoli, presidente di Banca di Bologna, ha aggiunto: "È un festeggiamento sentito, perché il Carlino ci ha accompagnato per tutta la nostra vita".

Non è mancata la presenza di Confcommercio Ascom, rappresentata dal presidente Enrico Postacchini e dal direttore generale Giancarlo Tonelli: "Vogliamo bene al Carlino, il giornale della città con cui siamo cresciuti". A portare il saluto di CNA sono stati il presidente regionale Paolo Cavini e il segretario regionale Diego Benatti: "Quando si beve il caffè la mattina, la giornata non parte se non si è letto il Carlino". Anche Amilcare Renzi, segretario generale di Confartigianato, ha sottolineato il legame con la testata: "È un compleanno speciale per un giornale che sentiamo nostro".

A concludere i festeggiamenti, le parole di altri storici partner locali: Claudio Levorato, presidente di Rekeep, che ha definito il Carlino "un punto di riferimento informativo in città", e Pietro Segata, presidente di Società Dolce, che ha ricordato come "il Carlino sia la storia di Bologna".