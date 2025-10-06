L’Accademia e lo sport. Studio, esami e formazione fisica. Laurea militare sempre di corsa

Boni

Libro e attività fisica, studio e impegno nello sport, concentrazione e muscoli. Per arrivare ad avere le stellette sulle spalle come ufficiale al termine del corso di studi triennale dell’Accademia militare dell’esercito di Modena (che comprende pure i carabinieri), serve una preparazione fisica che è anche mentale perchè allena alla competizione, alla sfida con gli altri e con sè stessi. Uomini e donne, tutti uguali tenendo conto delle capacità personali. L’intelletto e il fisico devono procedere in tandem nella preparazione al mestiere delle armi perchè l’uno è complementare dell’altro per formare gli ufficiali del domani.

Due cardini imprescindibili dell’attività fisica degli aspiranti ufficiali sono il corso di paracadutismo per ottenere il brevetto militare (quattro settimane) e il corso da pattugliatore, più legati ovviamente alla formazione specifica. All’inizio del terzo anno è previsto anche un periodo di addestramento in montagna. Una legge non scritta dell’Accademia è quella di non essere mai stanchi, di mettersi continuamente alla prova. Con tenacia. Non ce la fai? Provaci ancora. Gli sport obbligatori, che piacciano oppure no, sono atletica leggera, nuoto, equitazione, boxe, tiro sportivo. Qui non si scappa, gli allievi devono imparare le discipline che insieme alla preparazione fisica implicano anche forza mentale soprattutto per chi parte da zero. Un cadetto non conosce il rapporto con i cavalli? Deve imparare e superare l’incertezza, che nell’equitazione non è cosa da poco. L’allievo è titubante nell’impegno in piscina? Giù in acqua e con l’istruttore si supera la difficoltà. Per chi ha voglia di insistere sulla preparazione sportiva può prendere parte alle cosiddette ’discipline opzionali’ come pesistica, pallavolo, basket, scherma, rugby, sport di squadra che consentono di iscrivere il team dell’Accademia alle competizioni esterne attraverso il Gruppo sportivo. L’Accademia ha ristrutturato negli anni scorsi le tre palestre, ha allestito un campo da rugby e una pista di atletica con gomma riciclata (grazie a Ecopneus) e all’interno è operativo uno spazio per allenarsi nel sollevamento pesi. L’atletica è importante perchè orientata ad un allenamento funzionale di carattere militare con forte carattere di cross training. Negli anni scorsi veniva praticato lo Judo come tecnica di difesa personale mentre oggi è stato sostituito dal metodo di combattimento militare che addestra al corpo a corpo. Si pratica con giubbetto protettivo e mimetica. Quasi tutti gli istruttori sportivi provengono dalle fila degli atleti militari. L’Accademia di Modena ha conquistato la XXXII edizione del Torneo delle Accademie Militari, competizione alla quale hanno partecipato, oltre alla rappresentativa modenese, l’Accademia Navale (Livorno), l’Accademia Aeronautica (Pozzuoli) e l’Accademia della Guardia di Finanza (Bergamo). Con le vittorie nel nuoto, nell’atletica, nella pallavolo e nel tiro di precisione con pistola cal. 22, gli allievi di Modena insieme ai frequentatori della Scuola ufficiali dell’Esercito di Torino e dell’Arma dei Carabinieri di Roma, hanno riportato nel Palazzo ducale per la terza edizione consecutiva il Trofeo ’Challenge’. Così Modena ha conquistato il Grande slam del torneo biennale. Prossimo appuntamento nel 2027 a Livorno. All’evento prendono parte 250 atleti nelle discipline di atletica leggera, nuoto, pallacanestro, pallavolo e tiro di precisione. Il torneo viene ospitato dalle diverse Accademie, al termine del quale viene aggiudicato il ’Trofeo Challenge’. L’impegno sportivo guarda anche all’esterno con l’organizzazione ogni anno di ’Modena di corsa con l’Accademia militare’, evento podistico non competitivo il cui ricavato (dalle iscrizioni) viene versato in beneficenza. Il Duca Carlo Emanuele II di Savoia nel 1669 partorì l’idea di realizzare un istituto di formazione alle arti militari per affiancare soldati professionisti alle truppe mercenarie. Nei secoli successivi l’attività ginnico sportiva è entrata a far parte strutturalmente della formazione. Sarà anche per questo che i cadetti all’interno di Palazzo ducale vanno spesso di corsa. Nelle settimane scorse, intanto, nel cortile d’onore ha avuto luogo la cerimonia di consegna del grado di sottotenente ai 152 frequentatori del 205° corso “Fierezza”. Ha presieduto l’evento il comandante dell’Accademia, generale di Divisione Stefano Messina, il quale ha consegnato il grado all’ allievo Capo scelto di Reggimento, Rosa Zurino. Contestualmente sono giunti a Modena gli aspiranti allievi ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri che hanno completato l’iter selettivo per l’ammissione al 207° corso Fermezza. Sono entrati 171 concorrenti per l’Esercito e 65 per i Carabinieri.