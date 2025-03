L’amarcord di Mammi: "Gli speciali sui grandi fatti sono parte della mia vita"

Quasi un secolo e mezzo è una bella età per un giornale: il Carlino è da molto tempo informazione giornaliera e affezionata per tantissime persone. In questa nostra epoca che oggi vede la pervasività del digitale, riporto un mio personale ricordo che risale a quando la disponibilità dell’informazione in tempo reale ancora non esisteva, e per conoscere e capire era necessario cercare. Gli inserti del Carlino sui grandi fatti della storia del ‘900 appartengono a diversi momenti della mia infanzia e adolescenza. Acquistare il giornale da parte di chi usciva di casa o tornava dal lavoro era prassi quotidiana in quasi tutte le famiglie, e questi “speciali” sulla seconda guerra mondiale, l’invasione americana in Vietnam, e tanti altri fatti di cronaca, diventavano pagine da leggere, tenere, rileggere e collezionare. Il giornale serviva ad informare ma ancor di più ad accorciare le distanze da altri luoghi o ambienti – oggi completamente mutate – sia che si trattasse di quanto accaduto a Roma o a Milano il giorno prima, a New York o Washington o semplicemente tra Guastalla e Castelnovo Monti.

Il Carlino, anche nella sua edizione reggiana, ha accompagnato la storia e l’evoluzione della nostra provincia; e non si tratta solo di informazione, che è pure così importante. Se il giornalismo è il sale della democrazia, allora questa affezione di tanti al proprio quotidiano significa che nel tempo si è innescato un percorso per la costruzione di punti di vista, pareri, considerazioni, dibattuti a volte anche accesi, che hanno contributo a intrecciare le maglie del nostro vivere civile, giorno dopo giorno. Il merito di giornali così popolari tra i cittadini, nelle comunità, come è il Resto del Carlino, è stato soprattutto quello di spingere le persone a leggere e a interrogarsi sulle notizie, e a questo proposito il mio grazie va ai tanti giornalisti e alle giornaliste che in questi anni hanno continuato a raccogliere notizie, scrivere, raccontare e riportare punti di vista di politici, istituzioni, cittadini, sportivi, imprenditori, in una coralità collettiva che ben ha saputo raccontare la nostra società, senza cristallizzarla in una fotografia ma cercando di cogliere anche i grandi mutamenti globali. Al Carlino va il mio grazie, per questa bella storia insieme al nostro territorio, e altri 200 di questi anni!