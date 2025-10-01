L’anniversario del Carlino. Una storia da collezionare. La prima pagina del 1885 diventa una figurina

Conto alla rovescia per la tappa modenese del tour del Resto del Carlino per celebrare i 140 anni di storia del nostro giornale. L’appuntamento si terrà lunedì 6 ottobre dalle ore 18 al teatro della Fondazione San Carlo; talk e interviste a 14 ospiti speciali che si alterneranno sul palco. Non mancheranno sorprese legate all’anniversario da festeggiare insieme ai lettori. La prima è fortemente simbolica. Siamo la capitale mondiale della figurina, grazie all’intuizione della famiglia Panini che, partendo da un’edicola in corso Duomo, ha creato un’azienda che da decenni fa sognare grandi e bambini, ed è venuto naturale, quindi, pensare a una figurina celebrativa. A tutti i partecipanti all’evento del 6 ottobre verrà data in omaggio una figurina-riproduzione della prima pagina storica del giornale datata 1885. Un’iniziativa resa possibile grazie al Museo della Figurina, l’istituto nato quasi vent’anni fa dalla donazione al Comune di collezioni storiche di Giuseppe Panini. "Il Resto del Carlino – ricorda Donatella Pieri, la presidente di Fondazione Ago alla quale il Comune ha affidato la gestione del Museo – si presentava ai lettori all’insegna della curiosità, come sottolinea l’editoriale di quel primo numero intitolato semplicemente con un punto interrogativo. Ed è la curiosità, sicuramente, uno degli elementi che ha contribuito al successo nel corso dei decenni delle figurine che ancora oggi esercitano un grande fascino. L’iniziativa celebrativa rappresenta un modo originale per unire la storia dell’informazione e quella della figurina. E non sarà l’unica sorpresa: seguirà anche una miniserie di quattro figurine dedicate ad altrettante prime pagine di eventi che hanno segnato la storia di Modena. Un omaggio alla memoria collettiva".

La memoria collettiva è fondamentale, ed è per questo che, in occasione dell’anniversario del Resto del Carlino, invitiamo i lettori a inviarci un loro ricordo personale o aneddoto legato al giornale. È possibile inviare mail all’indirizzo della redazione (cronaca.modena@ilrestodelcarlino.it) indicando nell’oggetto ’Cresciuti a pane e Carlino’. La lettera più emozionante verrà letta durante l’evento del 6 ottobre. Nella stessa data troverete in edicola un fascicolo speciale di 48 pagine dedicato al territorio: storie, racconti, interviste e tanto altro. Proprio in questo fascicolo sarà inserita una pagina grafica con la riproduzione delle figurine celebrative da collezione (la prima in regalo il 6 ottobre a chi partecipa all’evento, le altre 4 successivamente per tutti in edicola) dove potrete anche incollarle. Una Modena da sfogliare con un occhio al passato e l’altro proiettato al futuro.