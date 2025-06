L’arcivescovo Massara: "Ancora tanti sfollati nelle casette di legno. Si vive nella precarietà"

di Lucia Gentili

Dalla Calabria al cuore delle Marche. L’arcivescovo di Camerino-San Severino e vescovo di Fabriano-Matelica Francesco Massara si racconta.

Monsignore, dal 2018 è approdato nel cuore dell’entroterra marchigiano. Com’è stato l’impatto?

"Il 21 ottobre 2018 (dopo l’ordinazione episcopale ricevuta il 6 ottobre a Mileto), ho iniziato il mio servizio pastorale in questa Arcidiocesi. Sono originario di Tropea, in Calabria, ma provenivo dal Pontificio Seminario Romano Maggiore a Roma, dove svolgevo il servizio di formatore ed economo. Più che di impatto parlerei di graduale inserimento nel cuore di una popolazione ferita dalla devastazione del terremoto del 2016. Mi sono sentito accolto con affabilità e gentilezza dalle persone".

Ricostruzione, gli obiettivi raggiunti.

"Dopo quasi nove anni dal terremoto, si contano ancora tanti danni al patrimonio immobiliare: su 502 chiese, 350 sono state lesionate insieme a numerosi edifici, tra cui il Palazzo arcivescovile di Camerino e il Castello di Lanciano. Grazie all’impegno della struttura commissariale, sono stati finanziati i lavori per 231 chiese e 26 sono tornate agibili. La Cei ha stanziato fondi per il restauro di 7 chiese già riaperte al culto a San Severino, Camerino e Valfornace. Grazie a fondi privati e della Caritas, sono stati realizzati 11 centri di comunità, strutture essenziali laddove ogni spazio di aggregazione era andato distrutto. Il 15 dicembre 2019, grazie al restauro-lampo offerto da un industriale, è stata riaperta la Basilica di San Venanzio a Camerino. Nel 2022 abbiamo inaugurato il MARec, Museo dell’arte recuperata, a San Severino; e aperto il Residence Next Generation, un grande collegio universitario nel centro di Camerino. Nel 2023 è stata completata la ristrutturazione della Casa per ferie a Elcito di San Severino per i campi scuola e l’anno successivo abbiamo inaugurato il nuovo Centro pastorale diocesano nell’ex seminario di Camerino, un luogo aggregativo per le associazioni giovanili, con diversi appartamenti per gli universitari. Il 16 ottobre, in prossimità del nono anniversario dal sisma, verrà riaperto il Palazzo arcivescovile di Camerino e, nei mesi successivi, si prevede la riapertura del santuario di Macereto".

Quali nodi, invece, restano?

"Innanzitutto vorrei sottolineare le conseguenze psichiche e morali subite dalla popolazione terremotata per il perdurare della situazione di precarietà: un numero elevato di persone vive ancora nelle Sae, Soluzioni abitative di emergenza. A livello di ricostruzione, ho segnalato più volte la necessità di potenziare le Soprintendenze per esaminare con maggiore efficienza pratiche e progetti. C’è il nodo dei costi delle materie prime lievitati enormemente rispetto ai preventivi iniziali. Su tutti, poi, rimangono la lentezza e la complessità delle procedure burocratiche che hanno rallentato inutilmente il processo di ricostruzione. In generale, sarebbe stato utile valutare a priori, con apposite indagini di mercato, cosa si intendesse fare per questo territorio, adottando una visione lungimirante e sostenibile. Purtroppo, in molti casi, questa pianificazione è mancata: non ci può essere vera ricostruzione se non si pensa anche alla ricostruzione sociale ed economica".

Informazione locale. In che modo viene portata avanti dalla Curia?

"Nella nostra Arcidiocesi viene pubblicato un settimanale diocesano, L’Appennino Camerte, la cui redazione cura anche i programmi di Radio C1. Abbiamo inoltre un sito diocesano e una pagina Facebook; stiamo considerando di aprire un account Instagram per raggiungere altri utenti".

Come riavvicinare i giovani alla Chiesa?

"Dalla mia esperienza, posso testimoniare quanto sia importante dedicare attenzione alle persone e creare un ambiente relazionale accogliente e autentico che intercetti interessi e bisogni. La conoscenza diretta dei giovani permette di intessere con loro un dialogo costruttivo e confidenziale. La pastorale giovanile e il cammino delle associazioni cattoliche sono molti attivi. L’utilizzo dei social media rappresenta una sfida ma anche un’opportunità per veicolare contenuti positivi come la riscoperta del Vangelo, la crescita personale e il sentirsi parte di una comunità".

Progetti per il futuro?

"Quando sono arrivato in questa Diocesi, dissi che non sarei mai andato a vivere nel Palazzo arcivescovile fino a che l’ultimo terremotato non fosse rientrato nella propria abitazione. Dal giorno del terremoto, infatti, la Curia e il mio alloggio sono delocalizzati nel vecchio seminario di Camerino e, solo alla fine di quest’anno, ci trasferiremo in una nuova struttura, sempre fuori dal centro storico. Il mio progetto – che è anche il mio impegno – è quindi quello di continuare a sostenere la ricostruzione per ciò che ricade nelle mie competenze: innanzitutto i luoghi di culto, ma anche i musei e i complessi residenziali che possano essere messi a disposizione della comunità. La vita di fede non è mai disgiunta dall’impegno quotidiano e il mio obiettivo sostenere iniziative di evangelizzazione rivolte ai giovani e alle famiglie. L’attenzione ai poveri e agli emarginati è un altro valore fondamentale: con la Caritas diocesana, abbiamo sempre creato spazi di ascolto e fornito aiuto concreto".