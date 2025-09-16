L’arcivescovo Morandi: "Questo giornale ha attraversato epoche di enormi cambiamenti"

Sono lieto di partecipare ai festeggiamenti reggiani per il 140° anniversario della prestigiosa testata ’Il Resto del Carlino’.

Proprio il connubio tra la dimensione nazionale e quella locale, attraverso i fascicoli curati dalle redazioni sul territorio, comprese le pagine sportive, ha costituito una delle caratteristiche peculiari e vincenti nel mondo della carta stampata. Negli anni in cui a Modena ho ricoperto le responsabilità di Vicario episcopale e poi di Vicario generale dell’Arcidiocesi il ’Carlino’ ha sempre rappresentato per me un punto di riferimento abituale per la conoscenza di ciò che accadeva in città, soprattutto al di fuori dell’ambiente ecclesiale, nonché una voce autorevole per informarmi sul vissuto concreto della città e della provincia.

Anche in questi tre anni e mezzo, da quando sono Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, gli articoli del ’Carlino’ entrano nella rassegna stampa che sfoglio quotidianamente sul telefono nel corso della giornata.

Nel formulare i miei più cari auguri al ’Carlino’, iniziando dalla direttrice Agnese Pini, in occasione del momento di incontro e di festa alla Sala degli Specchi del nostro Teatro Municipale, volentieri associo un pensiero riconoscente alla redazione reggiana della vicina via Crispi, alla Caposervizio Benedetta Salsi e a tutti i collaboratori di ieri e di oggi.

Il ’Carlino Reggio’ non ha ancora raggiunto il secolo di vita, ma con i suoi 83 anni, a partire dalla guida pionieristica di Ugo Bellocchi nel 1942, ha servito già diverse generazioni e attraversato epoche di enormi cambiamenti. Credo che uno dei compiti del Carlino, tramite le edizioni sia cartacee che digitali e l’aggiornamento online e social, sia mantenere un contatto vivo e reale con il territorio, poiché l’interesse di lettrici e lettori continua a rivolgersi non soltanto alle grandi questioni internazionali che travagliano la contemporaneità, ma pure alle situazioni che li toccano più da vicino, dagli eventi di cronaca alle decisioni politiche locali, fino ai temi della viabilità, dell’integrazione, della sicurezza, della formazione universitaria, dell’economia, che nel Reggiano, terra laboriosa e generosa, vanta eccellenze da far conoscere nel mondo. E come ogni anno tocchiamo con mano nella Sagra della Giareda, non manca, e sono convinto non mancherà in futuro, uno sguardo alla vita della Chiesa e all’animo profondamente religioso del nostro popolo. Con questi sentimenti auguro a tutti, dall’Editore al più giovane dei cronisti, di proseguire con dedizione nel servizio alla verità che l’informazione sempre richiede. Buona festa e buon lavoro al “Carlino”!

(*) Arcivescovo

di Reggio Emilia-Guastalla