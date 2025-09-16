L’artista Max Collini: "Nei miei anni alla Spe scoprii la redazione"

di Giulia Beneventi

Max Collini, il grande pubblico la conosce come voce narrante degli Offlaga Disco Pax. C’è però una parte del suo passato professionale che in qualche modo la lega al Resto del Carlino di Reggio, vero?

"Esatto, negli anni Novanta ho lavorato alla Spe (Società pubblicità editoriale, ndr). Per essere più precisi ero dipendente dell’agenzia Reggianini, ma di fatto il mio lavoro consisteva nel raccogliere pubblicità o annunci per la parte inserzionistica locale di Reggio".

Per quanto tempo?

"Cinque anni, dal 1991 al 1996. È stato in quel periodo che ho iniziato a frequentare la redazione e a conoscere i giornalisti del Carlino Reggio. C’era un rapporto di collaborazione con i redattori, ricordo Bruno Cancellieri ed Ezio Fanticini. Altri come Daniele Barilli, Paolo Patria e Andrea Fiori erano i ‘giovincelli’ della redazione, praticanti e poco più vecchi di me".

Che idea aveva della redazione?

"Nella mia esperienza politica col Partito Comunista, vedevo il Carlino come il giornale conservatore. Lì per lì quindi la vivevo come una cosa un po’ strana, quella di frequentarne la redazione; poi ho capito che questa idea ultra-conservatrice in realtà era, appunto, solo un’idea. A fare il giornale sono le persone. Dopo un po’ di tempo in realtà, una volta capite alcune dinamiche, mi è anche successo di riuscire a dare qualche notizia".

Per esempio?

"Mi ricordo una pubblicità di Ricci Casa che fece molto scalpore. Al tempo era un gruppo in grande espansione e pubblicavano molte inserzioni promozionali. Io però ero a conoscenza di come fossero le pubblicità già tre, quattro giorni prima che venissero pubblicate. Un giorno vedo questo paginone di pubblicità di Ricci Casa. Stupenda, coloratissima, con delle palme che evocavano il buen retiro di Craxi. Il claim era: “Bettino torna alla tua poltrona, la tua poltrona Ricci Casa”. Erano gli anni di Tangentopoli e quella pubblicità era così straordinariamente legata all’attualità che il giorno stesso andai in redazione e lo dissi ai giornalisti. Loro impazzirono, la pubblicità nel giro di pochissimo diventò un caso nazionale. Oggi sarebbe un ‘meme’, probabilmente. Non so chi fosse il creativo, ma quando l’ho vista sono rimasto folgorato".

Si ricorda invece la prima cosa che ha pensato entrando nella redazione del Carlino?

"Mi ha fatto impressione la quantità di persone che lavoravano per fare un giornale. All’epoca saranno stati circa quindici, se ben ricordo, più tutti i collaboratori che tra l’altro mi capitava di conoscere e con cui facevo delle pagine speciali. Ricordo anche la forte curiosità che avevo a quell’età, 26 anni circa, verso quel mondo. Come idea fare il giornalista non mi sarebbe dispiaciuto. Ogni tanto scrivevo qualche pagina speciale, mi dilettavo con i menabò e i titoli, mi piaceva tantissimo. Mi è anche capitato però di imparare qualche lezione, ben prima di lavorare alla Spe".

Cosa intende?

"C’è un episodio in particolare che riguarda la mia vita di militante nel movimento studentesco legato alla sinistra. Ero alle superiori, avevamo fatto un’indagine sulle bocciature, che al tempo erano tantissime, per dimostrare che ogni anno veniva ‘bruciato’ il 12-13% studenti. Avevamo preparato una tabella da consegnare ai giornali. Lì ho capito che se porti una notizia a un giornale il pomeriggio e poi la porti al giornale concorrente il mattino dopo, non va benissimo".

No, in effetti no… Che è successo?

"Nella mia ingenuità, una mattina andai alla redazione del Carlino Reggio per consegnare i documenti che avevo dato al concorrente già il giorno prima e che quindi erano già stati pubblicati. Il capo di allora, Zerbini, mi fece una lavata di capo incredibile, me la ricordo ancora. Uscii terrorizzato, già lì capii l’importanza di certe dinamiche giornalistiche".

E oggi che tipo di lettore è?

"Mi ritengo un boomer classico, non posso iniziare la giornata senza fare tappa al bar e leggere i giornali. Non è solo legato alla mia professione (agente immobiliare, ndr) per la quale è molto utile sapere cosa succede in città, è proprio un sentimento personale che mi lega alla cronaca locale. Anche quando mi capita di stare lontano da Reggio per giorni, un po’ mi manca non poter seguire qui le notizie. Non ho l’abitudine di leggere online e non sono nemmeno molto appassionato ai social, seppur li utilizzi per la mia attività artistica. Per me l’informazione è quella sulla carta stampata. Mi rendo conto che la fruizione dell’informazione è cambiata e che forse sono un po’ un mohicano, ma per me è così. Guardo sempre le firme e sono attento ai dettagli".

E cosa le piace del Carlino Reggio?

"Mi piace il fatto che per quella che è la sua linea storica dia spazio anche all’opinione dell’opposizione, un’opinione quindi diversa dalla mia. Mi aiuta a scoprire cosa succede in un mondo che è lontano dal mio, radicalmente di sinistra e che già conosco. Attraverso il Carlino ho conosciuto anche nuove personalità di quella parte politica su cui altrimenti forse non sarei riuscito ad approfondire. Mi piace molto anche l’edizione sportiva e devo dire che sento la mancanza della firma di Daniele Barilli, mio giornalista di basket preferito da sempre che oggi è in pensione".

Se guarda al giornalismo attuale, cosa pensa?

"Ho l’impressione che il giornalismo sia diventato meno ‘cacciatore di notizie’, non per sua volontà. Mi ricordo quando seguivo da vicino il mondo dell’informazione negli anni ‘90, dove spesso erano i cronisti delle redazioni locali a trovare notizie che poi diventavano nazionali. Oggi credo che il ruolo del cronista sia molto cambiato rispetto a trent’anni fa e questo mi dispiace molto. Anche perché viviamo in una città dove di notizie da nazionale possono essercene anche più di una a settimana. Se però i giornalisti devono rimanere chiusi in redazione, fare inchiesta diventa difficile".

Concluderei con un augurio a Il Resto del Carlino per i suoi 140 anni.

"Gliene auguro altri 140, soprattutto alla redazione di Reggio. L’informazione resta una delle basi fondamentali per la cultura di una comunità. È una frase retorica? Sì, ma è vero. Senza informazione la comunità non funziona e anzi, rischia di scivolare verso derive pericolose".