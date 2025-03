Le radici di Rekeep : "Popolari con orgoglio. Amore per le nostre terre"

Il Resto del Carlino celebra i suoi 140 anni di storia di cui tanti passati al fianco di Rekeep, il principale gruppo italiano nel settore dell’integrated facility management che di anni ne ha qualcuno in meno, ’solo’ 87.

"È un onore poter festeggiare con il giornale la prestigiosa e lunga storia del quotidiano costellata da grandi successi e animata da valori che da sempre apprezziamo e condividiamo– spiegano dal Gruppo –: tra tutti, in primis, il grande rispetto per un’informazione libera e verificata, fondamentale in un momento storico come quello attuale in cui, di fronte a un flusso di informazioni sempre più vasto e variegato, è sempre più difficile riuscire a distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è".

A sottolinearlo è Claudio Levorato, presidente di Rekeep che, con la propria sede centrale a Zola Predosa ha in comune con Il Resto del Carlino anche le proprie radici geografiche: "Al Carlino ci unisce, innanzitutto, l’amore e l’attaccamento alla nostra terra: l’Emilia-Romagna e Bologna – tiene a sottolineare Levorato –. Un elemento fondamentale che ha animato l’attività di Rekeep sin dalla nascita. Siamo entrambi profondamente radicati sul territorio che ci ha visto nascere e diventare entrambi grandi".

Un’area geografica che Il Resto del Carlino ha raccontato in questi 140 anni in tutta la sua complessità, dal punto di vista economico e politico passando per la cronaca, riuscendo a parlare a pubblici diversi grazie a un linguaggio chiaro e puntuale: "Come il Carlino siamo anche noi orgogliosamente ‘popolari’, ecco un’altra caratteristica che ci accomuna – aggiunge Levorato –. Rappresentiamo, infatti, una realtà che vive grazie all’impegno comune di migliaia di persone dalle storie e dalle estrazioni sociali più diverse: da chi si occupa di manutenzioni a chi progetta grandi impianti, da chi segue lo sviluppo internazionale a chi si occupa di credito e finanza. Siamo tanti e diversi quanto i lettori a cui il Carlino racconta ogni giorno, con semplicità, il mondo e la nostra città".

Quando si parla di somiglianze, emerge naturalmente l’attenzione e la dedizione verso le proprie persone, siano essi dipendenti o redattori, clienti o lettori, un valore che caratterizza sia il quotidiano che il Gruppo bolognese: "Non avremmo mai potuto raggiungere i risultati che oggi ci rendono uno dei più importanti attori a livello europeo nel facility management senza la dedizione e l’impegno dei nostri dipendenti, dall’addetto alle pulizie al manager – rimarca Levorato – e credo che anche questo sia un ulteriore elemento che ci accomuna. Come avvenuto per Rekeep, a fare la storia di un grande quotidiano sono stati certo direttori come Giovanni Spadolini o Enzo Biagi e tante altre firme illustri, ma anche e soprattutto i tantissimi redattori e collaboratori che, dagli Appennini al mare, danno voce al nostro territorio, alle storie e ai bisogni di una provincia spesso dimenticata da larga parte della stampa". Un giornalismo di prossimità che ha sempre caratterizzato la testata e che, chiude Levorato, "è quanto mai importante oggi in questo mondo globalizzato e tecnologico perché raccontare le storie, le sfide, i problemi ed i successi di chi vive un territorio è fondamentale per mantenere viva e coesa una comunità". Con una chiosa finale: "Lunga vita, dunque, al Carlino – è l’augurio del presidente – e buon compleanno!".