Le sfide del sindaco Lattuca: "Nuove opere, città degna di una capitale della cultura. Alla stazione serve la Polfer"

Alessandrini

Di Enzo Lattuca, 37 anni, eletto nel 2019 e al secondo mandato dal 2024, lo scenario è certo fino al 2029: sarà sindaco di Cesena, poi non si sa.

Sindaco Lattuca, Cesena è co-capoluogo da due anni. A parte il pedigree lucidato che cosa sta cambiando?

"Premesso che la provincia di Forlì esiste dal 1859, ancora prima dell’Unità d’Italia e che dal 1992 cambiò nome in provincia di Forlì-Cesena, e che non si può volere dunque tutto e subito, a me pare che ci siano cambiamenti in atto"

A che cosa si riferisce?

"Al percorso comune con Forlì per la candidatura a capitale della cultura, ma anche alla festa provinciale dei carabinieri che quest’anno si è tenuta non casualmente a Cesena, e pure ai finanziamenti acquisibili grazie al bando sicurezza ora che siamo co-capoluogo e potrei proseguire. La lista diverrà sempre più lunga, senza tener conto del nuovo ospedale".

Il cui percorso è stato avviato prima dell’assunzione del nuovo rango da parte di Cesena. O no?

"Indubitabilmente, ma un nuovo ospedale del livello di quello che verrà costruito è inimmaginabile in una città che non sia capoluogo di provincia: credo che tutti ne converranno".

Anche la rassicurazione ottenuta dal capo della polizia che non verrà toccata la sala operativa del Commissariato di Cesena può essere dipesa dallo status di co-capoluogo?

"Siamo una città di novantasettemila abitanti, importante, e ci siamo subito mobilitati quando si è diffusa la voce di quella deprecabile eventualità. Il capo della polizia ci ha tranquillizzato, ma per la sicurezza serve altro".

Quali i fronti da presidiare?

"Mi sono confrontato con il capo della polizia, quando è venuto al Caps di Cesena, e speriamo di essere sulle buona strada verso la dotazione di due pattuglie in servizio h 24. Aggiungo che non esiste una città di centomila abitanti senza Polizia ferroviaria"

Videosorveglianza. Un vecchio progetto faraonico è stato fortemente ridimensionato, chi avrà le telecamere nelle zone ancora prive?

"Proseguiremo nei luoghi con più necessità, come le frazioni di Calisese e Borello. Ma una città di 250 chilometri quadrati non può avere telecamere in ogni angolo".

Autovelox sulla via Cervese installato. I quartieri ne chiedono altri. Cosa succederà?

"Prendiamo atto di questa richiesta e ne discuteremo. Ci sono strade pericolose con molti incidenti, purtroppo a volte mortali: le vie Calcinaro, Dismano, Ravennate, la via Emilia, la via Cesenatico e potrei continuare".

Alla stazione, teatro di assalti, viene chiesta la postazione fissa della Polizia locale.

"Stiamo lavorando su un maggior presidio e sulla lotta al degrado. In questo senso i progetti della nuova autostazione e quelli avviati nell’area della precedente che diventerà un grande giardino, hanno cominciato a modificare la fisionomia di quell’area di città. L’unico presidio fisso però può essere la Polfer".

Ha detto che in dieci anni voleva fare diventare l’area vicina alla stazione un luogo di ritrovo, pregio e socialità. Ce la farete?

"Stiamo lavorando in quella direzione. Tra un anno esatto sarà ancora più evidente".

Forlì Cesena capitale della cultura?Il progetto è partito bene?

"I segnali sono positivi, i frutti veri li vedremo in seguito, se la candidatura verrà accolta. Stiamo facendo le cose sul serio, è stata coinvolta la città, il dossier è pronto. La collaborazione con il comune di Forlì è buona, l’occasione è propizia per integrare le due offerte culturali, non sovrapponibili".

Lei visita le mostre ai Musei di San Domenico?

"Certo, quando posso, anche il giorno dell’inaugurazione. Un’eccellenza di Forlì e di tutto il territorio, così come lo è la Biblioteca Malatestiana".

Cesena sta facendo bene i compiti a casa per concorrere come si deve?

"Mi pare di sì. Pensi agli istituti culturali: lavori avanzati alla nuova Pinacoteca a palazzo Oir, ripartenza delle opere a palazzo Mazzini Marinelli per la della Casa della Musica".

Con la gestione dei lavori in capo al Maderna?

"Il Maderna, a cui abbiamo affidato in concessione l’immobile, ha intercettato un fondo da tre milioni, mai i lavori li gestirà il Comune. Conservatorio e istituto musicale Corelli in un unico spazio onorano la grande tradizione musicale della nostra città".

E il Museo Archeologico?

"C’è un ottimo progetto con i lavori nel 2026".

Però è chiuso da sette anni!

"Sono successe tante cose, ma il nuovo museo sempre nei locali della Malatestiana sarà fortemente attrattivo".

Il progetto della Grande Malatestiana, avviato con l’apertura nel 2014, può considerarsi è riuscito?

"Grazie al terzo lotto lo spazio della biblioteca moderna è ampio e va dal libro agli audiovisivi, dalla sala cinema all’area gaming, senza contare la Biblioteca Ragazzi, che fanno della Malatestiana di gran lunga il luogo più vitale della città".

Possono essere aumentate le presenze in Biblioteca Malatestiana antica?

"Si lavora anche per questo, si tratta però di luoghi, pensiamo alla sala del Nuti, che non si prestano a massicci afflussi anche per ragioni conservative".

Con la caduta a terra degli interventi finanziati dal Pnrr, si apre una stagione di inaugurazioni.

"Il Pnrr è conseguenza del Covid e ci ha permesso di avviare molte opere, fra cui tre nidi a Osservanza, Villachiaviche e San Vittore".

Fratelli d’Italia contesta gli aumenti delle rette dei pasti alle materne, la cui iscrizione lei rese gratuita nel 2019.

"La modifica delle fasce Isee tutela le famiglie a basso reddito, per loro il costo diminuisce, e gli aumenti sono di entità lieve. Ogni pasto costa per essere prodotto più d otto euro, la tariffa massima è di 6,60".

Come proseguirà la messa in sicurezza del territorio?

"Spediti, mi auguro. Incontro spesso il Commissario Curcio con il quale, così come con il predecessore Figliolo, i rapporti sono ottimi".

I lavori bloccati al quartiere Novello la inquietano?

"Mi fanno infuriare. Non dipende da noi, questione tra il Fondo e la ditta. A inizio 2026 riprenderanno. A questa città alloggi per l’affitto servono come il pane".

Sull’emergenza abitativa, chiese alle imprese di prendersi carico degli alloggi per il personale. Ci sono stati segnali?

"Si può fare molto di più".

A fine anno lei scade come presidente della provincia di Forlì-Cesena. Si metterà ancora a disposizione?

"Se mi fosse prospettato come indispensabile".

E nel 2029 ci lascerà come sindaco. Lavora alla successione?

"Ho detto il giorno in cui sono stato rieletto che sarebbe stato uno dei miei primari obiettivi. Ma sarò sindaco fino all’ultimo giorno del mandato. Non non lo accetterò se lo si facesse diventare, prima del tempo, il pensiero fisso nella nostra squadra".

Ma cosa significa pianificare una successione?

"Pensare al futuro per un leader non significa pretendere di scegliere il proprio successore, ma essere consapevoli che non si è indispensabili ed esiste una fine per ogni incarico"

Le piacerebbe passare il testimone alla prima sindaca donna nella storia della città?

"Come si dice quando si aspetta un figlio: non importa se è maschio o femmina, l’importante è che stia bene".

Che cosa farà di bello nel 2029?

"Non ci penso ora. Voglio essere nelle condizioni di dedicarmi ad altro, come la professione, o di continuare con la politica se ci sarà occasione e avrò ancora la stessa passione".

Le piacerebbe fare lo stesso mestiere del suo amico de Pascale?

"Il ruolo è ben coperto per i prossimi dieci anni".

E lavorare con lui?

"Prima o poi forse capiterà. Dai tempi del liceo non è più successo".

Chi è stato il suo primo riferimento nella politica?

"Simone Zignani, allora segretario della Sinistra Giovanile".

Come si sente, da sindaco?

"Realizzato".