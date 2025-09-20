Le sfide della chiesa: "Dobbiamo rianimare il seminario vuoto"

Cesena, 20 settembre 2025 – Ha annuito schernendosi l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo – insediatosi in diocesi il 16 marzo e già per tutti don Pino, come da sempre ama farsi chiamare – quando ieri pomeriggio alla celebrazione del 140° anniversario di fondazione de Il Resto del Carlino, è stato presentato dicendo che in questi sei mesi si è messo alla ricerca di Cesena, passeggiando in centro storico, salutando le persone e, allargandosi poi a tutto il territorio diocesano, con la visita ad associazioni e aziende, non solo a realtà ecclesiali. Un vescovo desideroso di abbracciare la città.

"È nella mia indole aprirmi agli altri e volere conoscere per stabilire rapporti non solo con le persone che hanno la fede ma con tutte – ha spiegato don Pino, inaugurando la sequenza degli ospiti intervistati –. Lo facevo da parroco vicino a Crotone, poi da vescovo e da arcivescovo a Matera Irsina e Tricarico. Al mattino presto mi metto in moto, quando le prime persone si recano al lavoro: a Cesena all’inizio ero io che salutavo, ora mi conoscono e mi precedono nel buongiorno".

Che impressione ha tratto il vescovo della realtà cesenate? "Sapevo di arrivare in un’area molto viva a livello imprenditoriale ed economico, e anche della solidarietà. Ho scoperto che si tratta veramente di un territorio ricco di risorse da valorizzare". Monsignor Caiazzo ha incontrato il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori della giunta.

"Il sindaco mi ha pregato di collaborare – rimarca don Pino – segnalando criticità che dal nostro osservatorio ecclesiale possiamo cogliere. Abbiamo la Caritas che da cinquant’anni è presente nel territorio diocesano e ha in capo tante situazioni di bisogno e promuove, fra i tanti impegni, la mensa per i poveri. Le due maggiori criticità che ho messo a fuoco dialogando anche con i tanti che vengono in episcopio a parlarmi, persone in difficoltà, è il forte disagio abitativo delle famiglie, a cui si unisce anche quello socio-economico di chi cerca lavoro ed è privo di mezzi per andare avanti".

Don Pino ha lasciato la diocesi di Matera-Irsina, in Basilicata, con tredici seminaristi. A Cesena-Sarsina ne ha trovati zero.

"Una delle sfide impellenti è quella di rianimare il seminario – ha osservato – seminando per far riaccendere le vocazioni. I preti sono in calo costante e a chi ha rassegnato le dimissioni per raggiunti limiti di età, 75 anni, ho chiesto di attendere almeno per un altro anno L’età media del nostro clero è molto alta, 68 anni contro i 53 in Basilicata e la coperta risulta essere molto corta. Non è facile provvedere a tutte le comunità parrocchiali e assicurare una presenza stabile di un sacerdote". "Penso comunque che, soprattutto alla luce delle scelte pastorali degli anni passati – ha aggiunto don Pino – , non si possa continuare a pensare che un presbitero resti per tutta la vita nella stessa parrocchia o nello stesso ufficio".