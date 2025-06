Le sfide della ricostruzione: "Chiusi oltre 7.300 cantieri, c’è vita nel cratere del sisma"

È stato sindaco di Ascoli dal 2009 al 2019, consigliere regionale delle Marche dal 2000 al 2009 e assessore dal 2020 al 2022; dal 2022 senatore e dal 2023 anche commissario straordinario del governo per la riparazione e ricostruzione post sisma 2016 del centro Italia. Guido Castelli spiega i traguardi raggiunti e le criticità da superare. "Ricostruire non è solo restituire muri e strade, ma rinsaldare comunità, dare futuro ai borghi, sostenere chi ha scelto di restare, creando le condizioni affinché le nuove generazioni possano farsi promotrici di uno sviluppo solido anche per le aree interne del cratere, preservandone tradizioni e valori", è la sua visione.

Castelli, come ex sindaco e assessore regionale, e attuale commissario, qual è il suo rapporto con l’informazione locale?

"Non so se nei giornali valga ancora la vecchia definizione della stampa come "watch dog": ma il cane da guardia è necessario. Non sufficiente per la vita politica e sociale, ma certamente necessario. Per uscir fuori di metafora, chi fa informazione deve essere rispettato anche quando risulta scomodo. Anche il cane da guardia è pur sempre il miglior amico dell’uomo. E quindi anche del politico".

A che punto è la ricostruzione?

"Da un paio d’anni il processo di ricostruzione ha segnato un cambio di passo. Quasi il 60% delle risorse (complessivamente a oggi sono più di 6 miliardi, di cui circa 4 miliardi nelle Marche) sono state liquidate dal 2023 a oggi. Nelle Marche abbiamo chiuso più di 7.300 cantieri, e ce ne sono aperti ancora 5.500. Il lavoro sta proseguendo alacremente. Molto tempo che era stato perso nei primi anni dopo il sisma è stato recuperato. Resta ancora tanto da fare: la collaborazione tra Regione, Comuni e struttura commissariale mi rende ottimista".

Quali sono finora i principali traguardi raggiunti?

"Aver verificato che c’è vita nel cratere. Non è solo una questione di ricostruzione di case e palazzi, ma la vita delle nostre comunità procede grazie alla ripartenza delle attività economiche e commerciali. Il programma NextAppennino ha consentito a centinaia di imprenditori, artigiani, agricoltori di scommettere sulla propria attività. È ripartita anche l’occupazione. Nell’area del cratere tra il 2022 e il 2024 sono cresciuti del 12,4% i nuovi posti di lavoro, contro una media nazionale del +3,9%".

I prossimi obiettivi del 2025?

"Quest’anno scioglieremo molti nodi, quelli più complessi, collegati alla ricostruzione pubblica. Nelle Marche oltre la metà delle opere pubbliche è da ripristinare: più di 1.800 su 3.500 totali nell’area del cratere. Ma l’attenzione sarà rivolta anche ad alcuni luoghi dove la ricostruzione richiede interventi articolati, come a Camerino. L’obiettivo continuo, anche per quest’anno è di accompagnare la ricostruzione edilizia con la riparazione sociale ed economica. È un percorso che stiamo compiendo con l’impegno di tutti e con buoni risultati. Il futuro passa attraverso la ripresa economica e produttiva".

Quali le criticità da sciogliere?

"Semplificare le procedure, accentuare il modello di governance multilivello che stiamo sperimentando con successo nell’area del cratere, accelerare tutti i progetti di connessione (fisica e digitale) dei nostri territori, per metterli in rete con il resto dell’Italia e del mondo".

Come ripopolare l’entroterra?

"La connessione è essenziale. I nostri territori sono bellissimi, ricchi di storia, di arte, di natura, di cultura. Sono luoghi in cui vivere è bello. Devono diventare sempre più luoghi connessi: connessi ai servizi essenziali e alle reti di comunicazione. La crisi demografica qui si stava manifestando in modo ancora più forte, il terremoto aveva contribuito ad accelerare il fenomeno dello spopolamento. La notizia buona è che con le risorse che abbiamo assicurato alla vita economica del territorio, con il programma NextAppennino, sta avvenendo una inversione di tendenza. Una ricerca del Cresme ci conforta in questo senso. Il contrasto allo spopolamento dell’Appennino è condizione di interesse nazionale. Un Appennino presidiato dall’attività umana è garanzia di mitigazione contro le conseguenze negative del cambiamento climatico in atto. E questo preserva le valli e il litorale da alcune tragiche conseguenze che abbiamo sperimentato nel recente passato: il nostro territorio è fragile anche dal punto di vista idrogeologico. L’antropizzazione delle aree collinari e montane dell’Appennino assicura la biodiversità e protegge tutto il territorio limitrofo".