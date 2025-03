Le sfide dell’Emilia-Romagna Colla: “Digitale, sviluppo, clima Investiamo sulle competenze”

Innovazione, sviluppo economico, digitalizzazione: sono questi i temi chiave che segneranno il futuro dell’Emilia-Romagna. Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca, ne ha parlato affrontando questioni cruciali come il rapporto con il Resto del Carlino, le strategie per il cambiamento climatico e il ruolo della Regione nello scenario globale.

Vincenzo Colla, qual è il rapporto della Regione con la stampa e, in particolare, con il Carlino?

“Fare l’assessore regionale senza leggere il Carlino significherebbe privarsi di un’informazione essenziale. Ogni giorno sul mio tavolo arriva la rassegna stampa, e il Carlino non può mai mancare: è il quotidiano più venduto nelle edicole della regione, fortemente radicato sul territorio. Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, con iniziative condivise, affrontando anche temi complessi e trasversali come le situazioni aziendali, la formazione e l’università. Per quanto riguarda il mio rapporto con la stampa, credo nel pluralismo dell’informazione, un valore fondamentale per la democrazia. Con tutte le testate della nostra regione mantengo un dialogo costante: non si tratta solo di diffondere ciò che facciamo, ma anche di ricevere un feedback, positivo o critico. La stampa dev’essere libera e autonoma rispetto a qualsiasi condizionamento, perché questa è la democrazia costituzionale, che rispetto profondamente”.

Parlando di situazioni aziendali e radicamento territoriale, quali prospettive vede per le aziende emiliano-romagnole in questo momento storico?

“L’Emilia-Romagna è fortemente inserita nel contesto globale, grazie a relazioni di alta qualità in ambito accademico, istituzionale, politico e professionale. La nostra capacità di creare connessioni è un punto di forza, e i media regionali hanno saputo raccontarlo bene, descrivendo sia le crisi sia i successi raggiunti. Ci troviamo in una fase storica inedita: lo scenario geopolitico sta avendo un impatto significativo sull’economia. Le tensioni tra Europa e Stati Uniti e il ritorno di conflitti globali ci ricordano quanto sia importante difendere la democrazia. Io mi definisco progressista nell’innovazione tecnologica e culturale, ma conservatore nei valori: la democrazia non dev’essere messa in discussione, e i media hanno un ruolo cruciale nel garantire un dibattito pubblico informato”.

Come pensa che i dazi americani influiranno sullo sviluppo economico della Regione?

“I dazi sono un danno sia per chi li impone sia per chi li subisce, e l’incertezza generata da queste tensioni internazionali blocca gli investimenti e frena l’economia. Oggi il mercato si basa per il 50% sulla fiducia nel futuro: se le imprese non hanno certezze, rimandano le decisioni strategiche, con conseguenze negative sullo sviluppo. Questo ha inevitabilmente un impatto anche sulla nostra regione. Per questo motivo, investire nelle relazioni internazionali diventa ancora più fondamentale. Incrementeremo le collaborazioni accademiche con gli Stati Uniti: un conto è la politica di Trump, un altro è il rapporto con il popolo e le istituzioni americane”.

Quali saranno le principali sfide per la Regione nel 2025? “Dobbiamo investire in innovazione, ricerca e digitalizzazione. Chi non governa questi processi rischia di restare ai margini del mercato. Un’altra grande sfida è quella climatica, che non dev’essere vista solo come un problema, ma anche come un’opportunità per cambiare i modelli produttivi e sociali, decarbonizzare e rendere l’Europa più competitiva. Per affrontare queste sfide, il nostro investimento principale dev’essere sulle competenze. L’Europa ha l’opportunità di attrarre talenti, conoscenze e abilità: chi possiede le giuste competenze ha un vantaggio competitivo evidente. Dobbiamo puntare sulla qualità dei prodotti e delle professioni, e l’Emilia-Romagna è il territorio ideale per farlo”.

E per quanto riguarda la sanità?

“La manovra del presidente Michele de Pascale è stata pensata per preservare l’identità regionale di una sanità pubblica di qualità. Dobbiamo continuare a investire in questa direzione, con particolare attenzione al settore della non autosufficienza. Non a caso, il presidente ha deciso di affidarmi anche la delega all’economia sociale: la solidità di questo settore è strettamente legata alla stabilità dell’economia di mercato. Senza un sistema sanitario efficiente, senza istruzione e senza una forte coesione sociale, le imprese stesse non possono prosperare. Certo, nessuno è felice degli aumenti, ma le nostre scelte vanno nella direzione di garantire una prospettiva di sviluppo sostenibile per tutta la comunità”.