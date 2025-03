Le sfide di Pesaro. Tra industria e turismo, una città di provincia diventata grande

“Guardi che lo dico al Carlino”. A Pesaro tanti problemi si sono risolti così, con quell’avvertimento nemmeno troppo bonario che ha messo di fronte ad un bivio decine di politici, assessori e addetti agli sportelli più vari: fare uno sforzo in più per risolvere il problema del cittadino che avevano di fronte o finire sul giornale. Il giornale, appunto: qui molti lo chiamano ancora così quando arrivano dall’edicolante: “Mi dia il giornale”, non serve dire altro per chiedere il Carlino. Un difensore civico ante litteram, insomma, con la differenza che rispetto a un difensore civico vero non serve nemmeno prendere appuntamento: basta una telefonata o meglio ancora basta andare direttamente in redazione, in quel comodissimo piano terra circondato da vetrate che sono un invito ad entrare: prego, lo dica al Carlino.

Via Manzoni è la nostra casa dal 1996. La prima fu in via Mazza, a casa del commendatore Alessandro Grossi, che il 4 novembre 1947 aprì le porte al giornale destinato a diventare il più venduto in città e in provincia. Poi il Carlino andò verso il mare, in viale Marconi fino al 1958, per tornare successivamente in centro storico, in via Rossini e spostarsi di nuovo, 13 anni dopo, in via Marsala. Nel 1980 un ulteriore trasloco verso piazzale Garibaldi, la penultima tappa prima di via Manzoni. Dal 2013 la redazione porta il nome di Paolo Nonni, che al timone del Carlino di Pesaro c’è stato con incrollabile autorevolezza dal 1985 alla morte, dopo aver raccolto il testimone da Sauro Brigidi, “Brisa“, il più longevo dei capi-pagina, con il quale il giornale era già a saldamente il più venduto della città e della provincia. Altri tempi, certo, ma quell’eredità è un segno distintivo, un patrimonio inestimabile dal quale nessuna rivoluzione tecnologica ci può separare.

Oggi raccontiamo una città profondamente e inevitabilmente cambiata, che ha appena assaporato l’ebrezza di sentirsi un po’ meno provinciale con quel roboante titolo di capitale italiana della cultura che le ha regalato un 2024 da ricordare. Ma in fondo anche qui c’è un’eredità che ha lasciato il segno nel dna cittadino: cos’era, per esempio, la cucina più amata dagli italiani se non il frutto del genio di un imprenditore come Valter Scavolini venuto dalla campagna che aveva capito come si superavano i confini della provincia? Quegli stessi confini oltre i quali la squadra che di Scavolini aveva il nome ha portato il basket, che qui non è uno sport: è un pezzo dell’anima.

Insomma, Pesaro è la città di provincia che quando vuole sa anche essere grande. Che oggi non può più cullarsi solo sulla forza economica della meccanica e del legno-arredo, e per questo cerca altre strade di sviluppo pur sapendo che il turismo crescente non basterà a colmare il gap. Ma intanto la capitale italiana della cultura – per quanto criticata, discussa e discutibile – ha spinto Pesaro a cercare nuovi traguardi come la Capitale europea della cultura 2033, per il quale si sta cercando di stringere una complicata alleanza con la città co-capoluogo Urbino.

E qui c’è il tema dello spirito provinciale – ma nel senso buono del termine – che troppo spesso è mancato, non solo nei rapporti piuttosto complicati con la città ducale, ma in quelli ancora più difficili con Fano. Ecco, il 2033 è anche un tentativo di fare un percorso insieme che però già dopo pochi metri si è scoperto accidentato. Il rischio di ritornare nell’ombra c’è: la prospettiva di tenersi stretto il posto al sole è legata alla capacità politica, imprenditoriale, sociale e culturale di avere una visione nuova, di guardare oltre, di saper essere una provincia non provinciale.