L’edizione maceratese in edicola dal novembre del 1951

Una storia lunga 74 anni. Il 20 novembre 1951 fu mandato in stampa il primo numero dell’edizione maceratese del Carlino. La redazione all’epoca si trovava lungo le "Scalette". Fondatore e primo "capopagina" fu Fernando Scattolini; con lui collaboravano giovani in erba come Giancarlo Liuti, Gianluigi Gasparri e Ugo Bellesi. Quando Scattolini andò in pensione, subentrò una delle più importanti, brillanti e conosciute firme del Carlino, non solo nelle Marche, Giancarlo Liuti, indimenticabile maestro per tanti collaboratori. Sotto di lui la redazione si spostò in piazza della Libertà e si dotò di nuovi giornalisti, quali ad esempio Mario Battistini, Mario Stoccuto, Alvaro Valentini, Alfredo Mattei, Dario Gattafoni (poi divenuto presidente dell’Ordine) e Sandro Stacchietti. Dopo Liuti, fu l’era di Bellesi (poco dopo il suo arrivo un profumiere uccise la propria moglie per gelosia in piazza Garibaldi), a cui sono seguiti Lucio Martino, Massimo Pirozzi, Alessandro Vespignani, Andrea Brusa, Giorgio Guidelli, Cristiano Bendin, Lorenzo Moroni, Alessandro Caporaletti e Giancarlo Falcioni. La redazione da tempo ormai si trova in via Garibaldi: a presidiarla anche Emanuela Astolfi, Paola Pagnanelli e Lorenzo Monachesi. Tra i corrispondenti storici Gianfilippo Centanni, che copre la zona di Cingoli, e il civitanovese Giuliano Forani. Sul fronte amministrativo, negli anni Sessanta per la trasmissione delle notizie erano necessari due telescriventi (Giglioni e Ciampichini), a cui sono seguiti gli impiegati Mariano Lattanzi, appena diciannovenne, Luciano Cherri e, da ultimo, Stefano Magi e Massimiliano Torricelli. Una finestra sul territorio, grazie a decine di giornalisti, fotografi e collaboratori che ogni giorno raccontano Macerata e la sua provincia. E la storia continua.

l. g.