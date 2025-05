"Legame più forte dopo l’alluvione"

"Le mie giornate, prima ancora che da sindaco come cittadino, iniziano al bar con un’attenta lettura dei quotidiani. Una sorta di rituale che mi permette di collegare subito la spina con l’attualità e focalizzare alcuni temi, da quelli di rilevanza nazionale e internazionale fino agli approfondimenti su scala locale, che poi, nel corso delle ore successive, ritrovo nel mio ruolo di amministratore. E tra questi giornali, un posto speciale lo occupa senza dubbio Il Resto del Carlino che con questi 140 anni di cronaca si è guadagnato una posizione di riferimento per quanto riguarda l’informazione del territorio". Il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini, racconta così il suo legame con il Carlino che ha radici fin dalla giovane età. "L’autorevolezza e, lasciatemelo dire, il fascino della carta stampata restano due appigli preziosi per approcciarsi ad un etere mediatico sempre più proiettato alla pubblicazione di notizie flash approssimative – sottolinea il primo cittadino –. Lo abbiamo verificato anche durante le delicate settimane della prima ondata alluvionale, nella primavera del 2023, quando l’esigenza di comunicare tempestivamente le proporzioni del dramma in collina ha trovato nel Carlino un presidio attento, preciso, documentato e puntuale. Uno strumento utilissimo per aggiornare la comunità e un veicolo altrettanto funzionale per far approdare le tante istanze all’attenzione delle più alte sfere istituzionali. Ma anche per raccontare storie di isolamento e disperazione nella speranza di poter materializzare una mano tesa che poi, come spesso accade, è giunta prima di tutto dalle persone sotto forma di straordinaria sensibilità solidale. Così come è avvenuto durante la pandemia".