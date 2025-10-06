L’eredità degli Estensi. Gallerie, l’arte è identità: "Nuovi spazi e una mostra sulle donne della dinastia"

Marchetti

Quando nel 1885 nacque "Il Resto del Carlino", la Galleria Estense era stata istituita da una trentina d’anni: nel 1854 il duca Francesco V d’Austria-Este aveva aperto al pubblico, in un’ala di Palazzo Ducale, il ricchissimo patrimonio di dipinti, sculture, disegni e altri preziosi memorabilia custoditi dagli Estensi fin dai secoli della signoria ferrarese. Però poi nel 1880, dopo la partenza dei duchi, il Palazzo venne destinato a scuola militare (l’odierna Accademia) e da allora per alcuni anni la Galleria non ebbe una sede stabile. Solo nel 1894, grazie all’impegno di Adolfo Venturi, la Galleria Estense trovò casa al Palazzo dei Musei, dove è tuttora. "Alla storia del ‘Carlino’ la lega anche la figura di Giovanni Spadolini che fu direttore del giornale dal 1955 al 1968, poi dal dicembre 1974 divenne il primo ministro dei Beni culturali – sottolinea la professoressa Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi –. Proprio in questa veste nel 1975 visitò la nostra Galleria, come ricordiamo nella mostra in cui ripercorriamo i vari allestimenti delle sale dal 1894 a oggi. A Giovanni Spadolini lego anche ricordi personali: è stato sempre molto vicino a mio padre e alla mia famiglia".

Professoressa Necci, cosa ci racconta la Galleria Estense? "La storia di una dinastia che fece di Modena una vera capitale europea, local e global insieme: in questa città il nesso storico, culturale e dinastico è molto forte e sicuramente identitario. E sempre più i musei sono i luoghi in cui la memoria prende forma. Diceva Michel Foucault che i musei sono ‘eterotopie del tempo accumulato’, dunque sono narrazioni viventi, spazi reali che ci permettono di capire come siamo diventati ciò che siamo. La storia ci aiuta a comprendere anche l’evoluzione economica".

Per esempio?

"Pensi al Palazzo Ducale di Sassuolo, la nostra piccola Versailles, con tutti i canali e i giochi d’acqua che poi vennero ripresi anche dal Re Sole: qui stiamo continuando lavori di restauro e recupero delle aree esterne dei giardini, della Peschiera, dei fronti e dell’antica vasara. L’acqua, insieme alle argille, è stata un elemento cruciale per lo sviluppo della produzione ceramica. Ma furono gli Estensi a creare un sistema idrico efficace. Tutto si tiene".

E tutto si evolve. Come cambia la Galleria Estense?

"Stiamo procedendo per passi successivi. In luglio abbiamo inaugurato il nuovo ingresso, il Vestibolo degli Estensi che offre al visitatore un quadro storico della dinastia e dei suoi protagonisti. Nei giorni scorsi si è aperta la mostra dedicata agli allestimenti della Galleria lungo gli anni. E ora ci stiamo preparando all’ampliamento degli spazi nei nuovi ambienti dell’ex Ospedale Estense".

Come lo state progettando? "Porteremo in queste sale molte opere che oggi sono nei depositi di Palazzo Coccapani e si potranno finalmente ammirare: non solo dipinti o sculture, ma tutto il medagliere, i bronzetti, le incisioni, i disegni e i reperti archeologici. Nei nuovi spazi allestiremo anche un laboratorio di restauro aperto e visibile al pubblico. Amplieremo anche le attività didattiche. A queste novità pensiamo di unire un progetto a cui tengo molto: una grande mostra sulle donne estensi".

Come la realizzerete?

"La stiamo progettando per la fine del 2026 e la articoleremo in due periodi: una prima mostra sulle figure femminili del ‘400 e del ‘500, un’altra su quelle dei due secoli successivi. Nella storia estense sono tantissime le figure femminili d’eccezione a cui ho dedicato studi approfonditi e biografie: spesso brillarono anche più degli uomini della casata. E non penso soltanto alle più famose come Isabella d’Este o Mary of Modena, ma anche ad altre splendide dame e artiste, Laura Peperara, Tarquinia Molza, Renata di Francia, Virginia de’ Medici, che seppero affermarsi in epoche in cui la donna non era valutata come oggi". Delle Gallerie Estensi è parte anche la meravigliosa Biblioteca Estense...

"Sì, e celebriamo con onore un anniversario speciale, i cento anni dall’arrivo a Modena della Bibbia di Borso d’Este: venne acquistata all’asta a Parigi da Giovanni Treccani che poi la donò allo Stato e fu portata a Modena proprio nel 1925. È un’opera di bellezza sconfinata: la esporremmo eccezionalmente in una mostra di prossima apertura".

Come far conoscere sempre più tutta questa bellezza?

"La Galleria e la Biblioteca Estense sono all’interno di un grande complesso, il Palazzo dei Musei, che ospita varie istituzioni e che, con l’ampliamento, sarà ancor più un polo culturale di primaria importanza. Rafforzare la collaborazione che già esiste fra tanti soggetti, le Gallerie, il Comune, la Fondazione di Modena, le associazioni culturali, non potrà che portare risultati sempre maggiori: stiamo lavorando, per esempio, a un biglietto unico per Galleria e Musei Civici, così come a una card della città. Modena sta crescendo turisticamente e saremo pronti ad accogliere quanti vorranno scoprirla".