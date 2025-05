"L’esempio di Biondi, una grande firma"

L’importante anniversario dei 140 anni dalla fondazione de Il Resto del Carlino è l’occasione ideale per Dozza per omaggiare la memoria di una delle firme più celebri del quotidiano felsineo: Dino Biondi. Nato nel borgo nel 1927, e scomparso nel 2015 con le sue spoglie che riposano nel cimitero locale, Biondi è stato giornalista e colonna portante del quotidiano: "Una carriera partita da giovane come correttore di bozze per poi giungere, negli anni ’70, a dirigere la redazione di Roma – lo ricorda il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi –. Dino ha quindi saputo costruire un percorso professionale e umano di successo lasciando una traccia indelebile nella memoria dei suoi collaboratori e nella crescita di un importante strumento di informazione come il Carlino". Ricordi ancora carichi di emozioni: "Per noi dozzesi è un vanto annoverare tra i nostri concittadini illustri una figura di questo spessore culturale – aggiunge Albertazzi –. Senza dimenticare il figlio Stefano che di questo giornale è stata una firma prestigiosa in ambito calcistico e sportivo". Ma non è tutto: "Gli anniversari devono essere sfruttati anche per riflettere sulle prospettive future – sottolinea il primo cittadino di Dozza –. Il mondo dell’informazione ricopre un ruolo fondamentale e spesso sottovalutato nello sviluppo dei sistemi democratici. Una corretta ed imparziale informazione è necessaria affinché i cittadini siano nelle condizioni di fornire un contributo consapevole". Una riflessione che trova terreno fertile nell’operatività giornaliera di tanti professionisti impegnati nella realizzazione di tutte le edizione de il Resto del Carlino: "Mi auguro che, anche in questo senso, il Carlino possa continuare a recitare il ruolo da protagonista che ha saputo rivestire nei decenni – conclude Albertazzi –. Anche grazie a professionalità, testimonianze virtuose ed esperienze come quella del nostro Dino Biondi".