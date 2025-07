L’esordio di Passeri: "Ascoli calcio e città sono la stessa cosa. Forze ricompattate"

Il gran debutto della nuova Ascoli Calcio arriva anche sul palco dei 140 anni del Resto del Carlino. Questa, tra le altre, è una delle stelle che hanno brillato nel Chiostro di San Francesco durante il compleanno del nostro giornale. Un nuovo presidente, una nuova realtà, un sogno che rimane però lo stesso: "Curare una squadra ammalata, rimarginare le ferite, e rimettersi in pista per tornare ai grandi fasti dell’Ascoli Calcio".

Il nuovo amministratore unico dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri (foto Vagnoni)

I 140 anni del Carlino: il nostro speciale

Con queste parole il nuovo presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri si presenta al pubblico del Carlino, poco dopo la presentazione ufficiale dell’imprenditore romano alle Cento Torri. "Ascoli Calcio e Ascoli città sono la stessa cosa, per questo il mio primo obiettivo era ricompattare tutte le forze intorno alla città. Noi seguiamo un sogno, ma lo viviamo anche come un dovere – racconta il neo presidente Passeri -. Non ho vissuto qui, ma mia madre era ascolana. Quindi quando torno qui rivivo le gioie di quando ero piccolo. Per questo ho visto il nuovo progetto societario come un dovere da adempiere: bisogna curare l’Ascoli, è vero, ma siamo ancora in pista. C’è bisogno di ricostruire la nostra realtà e arrivare fino ai fasti".

Guardare avanti, ma senza dimenticare il passato. Per farlo, sul palco del Carlino, anche gli storici volti bianconeri. Primo tra tutti quello dell’ex allenatore Massimo Silva. "È sempre un’emozione parlare dell’Ascoli Calcio – ha ricordato – e questa occasione lo è ancora di più, in primis perché ho l’età della redazione ascolana del Resto Del Carlino: 70 anni. Sono d’accordo con il nuovo presidente: Ascoli è una piazza di calcio e gli auguro un bel percorso, perché se lo merita".

Poi il ricordo del grande Carletto: "Mazzone è stato come un padre per me". Lo storico mister è stato centrale, in questo a tu per tu tra giornalismo e Ascoli Calcio, anche grazie alla ‘nipotina’ Iole, attrice e volto noto del Piceno. "Per me ha un significato molto personale essere qui – ha commentato -: io ho conosciuto il nonno, non l’allenatore. E da piccola, vedere quanto fosse amato un po’ mi rendeva un po’ gelosa. Oggi, invece, sono profondamente orgogliosa. Ho capito e accolto l’amore che la gente ha avuto per lui. Realizzare il documentario ‘Come un padre’, che lo racconta, è stato un tuffo emozionante nella sua vita. Quando penso al mio sogno, penso a quanto sarebbe bello padroneggiare l’arte del cinema. E, come ha fatto mio nonno, riuscire a lasciare un segno".