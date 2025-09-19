L’impresa di Rockin’ 1000. L’entusiasmo cesenate che ha conquistato il mondo della musica

di Carlotta

Benini

Dieci anni fa, il 26 luglio di un caldo pomeriggio d’estate, mille musicisti si riuniscono al parco Ippodromo di Cesena per dare vita a qualcosa che sembrava impossibile: suonare tutti insieme ‘Learn to Fly’ dei Foo Fighters. Una sfida visionaria che, sotto la bacchetta del maestro Marco Sabiu, diventa incredibilmente realtà. Il video dell’impresa corre veloce sui social e raccoglie milioni di visualizzazioni, arrivando fino a Los Angeles, a casa di Dave Grohl, che risponde con un messaggio carico di emozione e ironia: "Cesena, ma che bellissimo!". Nasce così il mito di Rockin’1000, un progetto che ha trasformato la città in un punto luminoso sulla mappa globale della musica rock. Tutto prende forma mesi prima, grazie all’intuizione dell’imprenditore cesenate Fabio Zaffagnini - ai tempi geologo - e alla sua capacità di coinvolgere altre persone in un sogno apparentemente folle. Intorno a lui si costruisce un team appassionato: Claudia Spadoni, executive producer e general manager di Rockin’1000, che condivide fin dall’inizio l’avventura; Francesco ‘Cisko’ Ridolfi, tecnico audio chiamato a testare la fattibilità dell’impresa; Martina Pieri, che le dà identità visiva e forza comunicativa; Anita Rivaroli, che cura la regia del video virale; Mariagrazia Canu, colonna dell’ufficio stampa; Marta Guidarelli alla direzione commerciale (fino al 2018). E poi un team di musicisti e professionisti del settore - i ‘Guru’ di Rockin’1000: tutti insieme, uniti da una visione e da tanta caparbietà, rendono possibile il grande evento, mentre la piattaforma online permette di coordinare il tutto. Da quel giorno del luglio 2015 la strada di Rockin’1000 si allunga senza più fermarsi.

Nel novembre dello stesso anno i Foo Fighters inaugurano il loro tour europeo a Cesena, con un concerto che entra nella memoria collettiva: Dave Grohl, seduto sul suo trono di chitarre, duetta con il compianto Taylor Hawkins e trasforma il Carisport in una festa senza precedenti. L’anno successivo lo stadio Dino Manuzzi accoglie ‘That’s Live’, il primo grande concerto ufficiale della band più grande del mondo, con alcuni musicisti di Bluvertigo, Negrita, Elio e le Storie Tese, Ligabue e Jovanotti come special guest. Da quel debutto Cesena diventa il trampolino di lancio di un tour internazionale che porta Rockin’1000 ben oltre l’Europa. In dieci anni la band raccoglie quasi 100 mila musicisti, vende oltre 500 mila biglietti e organizza più di 20 concerti in dieci Paesi. Parallelamente dimostra la sua vocazione solidale, come nel 2023, quando i ‘millini’ tornano al Manuzzi per un concerto benefico a favore degli alluvionati.

La storia diventa anche cinema, con il film ‘We Are the Thousand’ diretto da Anita Rivaroli, un libro, scritto da Zaffagnini in prima persona, e approda anche all’ultimo Sanremo, con Jovanotti che si esibisce fuori dall’Ariston accompagnato da 140 musicisti. Il 2025 segna un anniversario speciale: dieci anni di Rockin’1000. Per l’occasione Cesena ospita la Rockin’1000 Week. Il culmine arriva il 26 e 27 luglio, quando lo stadio Manuzzi accoglie duemila musicisti e un cast d’eccezione: Negramaro, Piero Pelù, Negrita, Francesca Michielin, Fast Animal and Slow Kids, il maestro Peppe Vessicchio e Diodato come ospite a sorpresa. Due serate dense di emozioni che ribadiscono con forza lo spirito originario del progetto: unire attraverso la musica. Dopo le giornate cesenati di luglio, i ‘millini’ fanno tappa anche a Leiria, in Portogallo, il 6 settembre scorso. E nelle prossime settimane le celebrazioni per il decennale proseguono con le Rockin’1000 Jam, una rete di eventi diffusi che portano l’energia del progetto in locali e club, dalle grandi metropoli ai centri più piccoli. Dalla scintilla accesa da un gruppo di amici seduti al bancone di un bar, fino a un movimento globale, Rockin’1000 ha percorso un cammino straordinario. "I prossimi dieci anni - sottolineano gli organizzatori - saranno dedicati a rafforzare la comunità globale, a coinvolgere sempre più giovani musicisti e a promuovere l’inclusività". Intanto Cesena, con gli ultimi eventi di luglio, ci ha ricordato ancora una volta che un sogno, se condiviso e sostenuto con tenacia, può cambiare davvero la storia.