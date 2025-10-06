L’incredibile ascesa della regina Mary of Modena

Quante città italiane possono vantare di aver dato i natali a una regina inglese? Modena ha avuto anche questo privilegio. Maria Beatrice d’Este, figlia di Laura Martinozzi e di Alfonso IV, nel 1673 (ad appena 15 anni di età) sposò per procura Giacomo II Stuart, duca di York ed erede del fratello Carlo II d’Inghilterra: nel 1685 Giacomo (che si era convertito al cattolicesimo) salì al trono e lei divenne regina consorte d’Inghilterra, di Scozia e d’Irlanda, Mary of Modena.

Maria Beatrice d’Este era nata nel 1658, era stata educata severamente a corte e professava una convinta fede cattolica, al punto che avrebbe desiderato entrare in monastero, ma le diplomazie dinastiche la portarono oltreManica. In Inghilterra fu ambasciatrice della cultura, dell’arte e della musica che tanto erano amate nel suo ducato. La coppia regnò per pochi anni: nel 1688 la "Gloriosa Rivoluzione" costrinse Giacomo II e Mary a rifugiarsi in Francia, dove il sovrano deposto morì nel 1703. Maria Beatrice (l’ultima regina cattolica d’Inghilterra) divenne reggente per conto del figlio, ma le sue possibilità di salire al trono erano in pratica nulle. Mary of Modena morì nel 1718 a Saint-Germain-en-Laye, presso Parigi. Povera e sola. Un comitato, costituito qualche anno fa, sostiene la causa della sua canonizzazione: Mary of Modena è stata capace di rinunciare a un trono in nome della fede. s.m.