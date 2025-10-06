Lo chef Massimo Bottura : "Il giornale è come la cucina: tiene viva una comunità"

di Paolo

Tomassone

Dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura è passato mezzo mondo. Ministri e rockstar, imprenditori e intellettuali, tutti attratti da una cucina che ha trasformato Modena in una destinazione globale. Ma cosa vede davvero lo chef quando alza lo sguardo dai fornelli? Come giudica i cambiamenti di una città che negli ultimi vent’anni ha visto moltiplicarsi i turisti stranieri, crescere la notorietà internazionale, cambiare volto e prospettive? Dal suo osservatorio privilegiato, Bottura ha assistito alla metamorfosi di Modena da tranquilla città di provincia a capitale gastronomica mondiale. In occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, nessuno meglio di lui può raccontare cosa significa questo per chi qui è nato, cresciuto e ha scelto di restare. "Il vero miracolo", dice, "è vedere la mia città guardata con occhi innamorati da chi non l’ha mai conosciuta prima".

Cosa rappresenta Modena per lei oltre ad essere semplicemente casa?

"Quando cammino per il centro storico di Modena, è come se ogni pietra mi parlasse. La Piazza Grande, la Ghirlandina, i portici: sono pagine di un libro che conosco a memoria, ma che ogni volta mi sorprende. Quando incontro turisti che arrivano da ogni parte del mondo, sento una responsabilità ma anche una gioia immensa. Non vengono solo per me: vengono per Modena, per l’Emilia, per un patrimonio di sapori e memorie che appartiene a tutti noi. Io non sono che un tramite, un narratore che prova a raccontare questa terra".

Come è cambiata Modena in questi decenni?

"Nel bene, mi colpisce la capacità della città di aprirsi al mondo senza perdere l’anima. Una volta eravamo una terra quasi nascosta, oggi siamo una destinazione internazionale. Nel male, mi colpisce il rischio dell’omologazione, del consumo veloce che minaccia la lentezza di queste terre. Se perdiamo il legame con le radici, diventiamo solo una cartolina: bella, ma vuota".

Motor Valley, cibo, arte: qual è il vero biglietto da visita della provincia?

"La nostra provincia non ha un solo biglietto da visita: ne ha tanti, e tutti insieme raccontano un’identità unica al mondo. C’è il rombo dei motori, la cultura della tavola, l’arte. Il vero biglietto da visita è la capacità di tenere insieme tutto questo. È una terra che si nutre di contrasti: velocità e lentezza, tradizione e innovazione".

Cosa cercano davvero gli stranieri quando arrivano qui? Vogliono solo la pasta della nonna?

"No, non cercano soltanto la pasta della nonna. Quello che cercano davvero è autenticità. Vogliono entrare in un racconto fatto di memoria e innovazione. Non basta più il cliché della trattoria: oggi il viaggiatore vuole capire come una terra riesca a trasformare la propria storia in qualcosa di vivo, contemporaneo".

Che rapporto ha con i giornali modenesi?

"Con i giornali modenesi ho sempre avuto un rapporto di curiosità e affetto. Sfogliarli significa respirare la vita della città: le cronache locali, le storie di quartiere, le passioni sportive, i problemi e le speranze di ogni giorno. A volte, proprio lì, tra le pagine che raccontano una fiera di paese, un raccolto eccezionale, una tradizione che resiste, ho trovato ispirazione. Non per copiare, ma per ascoltare. Perché la cucina nasce anche da questo: dal saper leggere la realtà intorno a sé, trasformando notizie e memorie in ingredienti di cultura. Un titolo, un articolo, una fotografia possono accendere un’idea, come una scintilla. E allora penso che il giornale locale sia un po’ come il brodo della nonna: semplice, quotidiano, ma pieno di sapore e di storie che nutrono l’immaginazione".

Un piatto dedicato al Resto del Carlino?

"Immaginerei una ricetta come un giornale da sfogliare con il palato. Un piatto di tanti strati, come le pagine di un quotidiano. Potrebbe essere una lasagna ‘editoriale’: la pasta sottile come carta, il ragù che racconta le radici, una crema di Parmigiano Reggiano, e la parte croccante sopra che sorprende come il titolo di prima pagina. Perché il giornale, come la cucina, tiene viva una comunità".

Se il nostro giornale fosse un ingrediente?

"Avrebbe il sapore dell’aceto balsamico tradizionale di Modena. Un gusto complesso, che nasce dal tempo e dalla pazienza. Dolce e insieme pungente, capace di sorprendere. Perché 140 anni di notizie sono come una lunga maturazione: ogni pagina aggiunge profondità, come una botte che custodisce e trasforma. Quel sapore racconta l’identità di una comunità: intenso, riconoscibile, unico".

Cosa spera di lasciare a Modena tra vent’anni?

"Tra vent’anni spero di aver dato a Modena qualcosa che vada oltre la celebrità gastronomica. Vorrei che restasse l’idea che la cucina può essere un linguaggio culturale, capace di prendersi cura delle persone. Se Modena sarà conosciuta per la sua capacità di trasformare il cibo in gesto di ospitalità, allora sentirò di aver lasciato un segno. Come ripeto sempre: sono nato a Modena, risiedo a Modena e continuo ad investire a Modena".

Un messaggio per i giovani modenesi che sognano di affermarsi rimanendo legati alle proprie radici?

"Non abbiate paura di sognare in grande. Le radici non sono catene: sono trampolini. Viaggiate, apritevi al mondo, ma portate sempre con voi il profumo del lambrusco, la dolcezza dell’aceto, la semplicità di un tortellino fatto a mano. Il futuro non si eredita, si costruisce. Non siate nostalgici ma critici verso il passato per portare solo il meglio nel futuro".