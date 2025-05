L’occhio di Isola sul mondo: "Da Vasco alla Zona Rossa. Emozione in ogni scatto. Dietro le foto c’è la storia"

Eravamo assieme quando Medicina si fece zona rossa. E Marco Isola immortalò un abbraccio, tra un figlio e una mamma ai confini della città blindata dal Covid. Quello scatto “reso indimenticabile dagli eventi” è tra i punti fermi dell’album del fotoreporter imolese, fotografo del Carlino, alleato e maestro per generazioni da oltre trent’anni. Dall’epoca dei rullini che si sviluppavano nella camera oscura del suo studio in via Appia ("o si caricavano sul treno di tutta fretta per mandare le foto alle agenzie") ai giorni nostri, con la rapidità del digitale che "non hai nemmeno finito di scattare e la foto è già su internet".

Marco ma quante foto simbolo hai scattato in tutto questo tempo?

"Tante oppure nessuna. Ci sono quelle che rimangono impresse, perché sei stato capace di guadagnartele con destrezza".

Tipo?

"Il dito di Naomi Campbell affondato nella torta del San Domenico, la giraffa scappata dal circo per le strade della città, le presentazioni Ferrari con l’amico Ezio Pirazzini. Oppure lo scatto di Vasco che scende dall’elicottero per l’Heineken Jammin’ festival. Poi mi fece un autografo, ma prima riuscii a raggiungere il luogo dell’atterraggio solo dando un passaggio in moto a un cameraman, che si sdebitò facendomi andare con lui. Poi ci sono le fotografie rese un simbolo dagli eventi".

Senna?

"C’è una foto, forse mai pubblicata, con tre tifosi del brasiliano che se ne vanno dall’autodromo piangendo avvolti nella bandiera. Oppure i più noti scatti di Ayrton che si tappa le orecchie e mi guarda e l’altra, con gli occhi che paiono rivolti al cielo (ma in realtà osservava il monitor)".

Anche gli anni Duemila sono pieni di eventi chiave.

"Mi è rimasta nel cuore la visita del Presidente della Repubblica nel 2010. Come non ricordare poi la tragedia del Covid: i tamponi, le strade deserte e quell’emblematica foto scattata alle porte di Medicina, blindata per il virus. Poi il capitolo alluvione: nel 2023, un’ora prima che venisse annullato il Gp di Formula 1, fotografai due ragazzi, costretti a uscire di casa in canoa per gli allagamenti. Portavano con sé una bandiera Ferrari e la sventolavano, nonostante tutto".

Ma cosa ti piace fotografare di più?

"Tutto, perché da ogni momento, anche dalla Comunione di un bimbo o da un matrimonio, si può cogliere l’istante migliore. Ho scelto questo lavoro perché ogni giorno può essere una sorpresa, non esiste una routine. Per dire, nel 2020, al ritorno della F1 dopo tantissimi anni, il Comune ci fece entrare in un autodromo blindato per il Covid con dei pass da giardiniere. Ma alla fine lo scatto migliore lo realizzai da fuori, alla partenza: un serpentone di auto colorate in mezzo agli alberi gialli, con sullo sfondo la città: sapeva di rinascita".

In questi anni sei stato un maestro per generazioni di aspiranti fotografi e giornalisti, quanto ne vai orgoglioso?

"Molto. Tra i primi ci fu proprio Valerio Baroncini, attuale vicedirettore del Carlino. Conosco suo babbo, me lo segnalò quando aveva 17 perché gli piaceva scrivere, io lo presentai semplicemente alla redazione, poi fece tutto lui. E da allora l’ho visto crescere".

Invece fra i tuoi discepoli dell’obiettivo?

"Passò anche un certo Marco Panieri (il sindaco, ndr), era sveglio e con grande occhio fotografico. Quando virò sulla politica dovette lasciare la mia bottega, ma anni e anni dopo fu una grande emozione fotografarlo da neo sindaco, abbracciato in piazza dalla mamma. Ci scappò la lacrima".

Vai avanti.

"Mi prendo il merito di aver acceso la scintilla di Matteo Marchi. Mi affiancò per anni, poi andò in America come fotografo ufficiale NBA. Nel frattempo si è fatto 4 olimpiadi, ci siamo anche ritrovati a lavorare assieme per il ritorno della F1 e ai Mondiali di ciclismo. Tanti gli amici che mi hanno aiutato nel tempo, da Gianni Mezzetti che mi affiancava per le prime foto in autodromo a Damiano Fiorentini. Prima lavorava alla Cefla, poi è esplosa la sua passione per la fotografia e da allora non l’ha più lasciata e ora è in studio con me. Senza dimenticare Michael Dalmonte, che oggi ha preso il volo nel senso vero della parola, specializzandosi nelle riprese col drone. Un grazie speciale va anche a mia sorella Irma: se non ci fosse stata lei in tutti questi anni forse avrei già chiuso da tempo la mia attività. E’ stata capace di aiutarmi, di riportarmi sulla terra quando ne avevo bisogno, facendomi capire che oltre alla passione con le foto ci dovevo anche mangiare".