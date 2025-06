Lube Volley, un titolo dietro l’altro: "Lotteremo per migliorarci ancora"

Volto della Lube dal 1990, Albino Massaccesi è da anni il vicepresidente della realtà sportiva più importante della provincia di Macerata: una storia trentennale di successi nel mondo del volley con Scudetti, Champions League e successi indimenticabili.

Massaccesi, che tipo di rapporto ha con il Carlino?

"Ottimo, perché è un quotidiano che ho sempre letto. Nell’esperienza trentennale da dirigente della Lube qualche discussione c’è stata, lo sapete bene che sono una persona che non sta zitta, però ritengo che il giornale abbia dato ampia visibilità alla Lube. Ho sempre avuto un buon rapporto con la redazione e chi si è occupato della squadra".

C’è un’intervista o magari un titolo che ricorda in particolare?

"Io su queste cose pago le lacune di memoria. Posso dire però che ero assai felice e mi colpivano emotivamente gli articoli quando ero all’Azzurra, prima della grande avventura con la Lube".

La nuova frontiera è l’edizione digitale, lei preferisce il più tradizionale cartaceo?

"Assolutamente il cartaceo".

Il direttore generale Cormio è ancora iscritto all’Ordine come giornalista pubblicista, lei non ha mai pensato di intraprendere questa professione?

"No, però il quotidiano ha sempre accompagnato la mia vita. Per tanti anni quando ero giovane aiutavo la mia famiglia che gestiva un bar a Porto Potenza e Gazzetta e Carlino erano immancabili".

Da un annetto è diventato nonno, che ne pensa della tendenza delle nuove generazioni ad informarsi attraverso i social?

"Mi preoccupa molto. Noto che i giovani si informano solo su temi specifici oltre che quasi esclusivamente sui social ed invece sfogliando il giornale la fruizione è diversa. Magari cerchi una notizia, ma ti imbatti in altri spunti e così scopri più cose e sei più aperto mentalmente".

Così come il Carlino, anche la Lube è un grande riferimento per il territorio?

"Direi proprio di sì e non credo di passare per presuntuoso se aggiungo che rappresentiamo il vertice a livello sportivo, perché l’Ascoli da diverso tempo milita tra serie B e serie C e nel basket Pesaro attualmente è in serie A2. Noi invece continuiamo ad accogliere trofei e raggiungere finali".

Stiamo celebrando i 140 anni del Carlino e anche la Lube Volley è sinonimo di longevità…

"Vero, parliamo di una società sportiva che da 30 anni è ad alto livello. Dietro abbiamo la passione di due imprenditori che hanno fatto diventare la Cucine Lube il top in Italia. La missione dell’azienda è una sfida continua, non ci si accontenta e noi cerchiamo di fare altrettanto a livello sportivo".

Tra i lettori del Carlino sono tanti i tifosi della Lube. Cosa vuol dire ai supporters dopo un’annata che ha riportato un trofeo (Coppa Italia, la Lube è il club nazionale più titolato nel nuovo millennio) e ancor più a sorpresa il ritorno in finale scudetto?

"Sia loro che noi ci siamo goduti una stagione sopra le aspettative che ci riporterà in Champions. Sarebbe però sbagliato aspettarsi un’altra finale tricolore o ritenerci tra i favoriti. Lotteremo per migliorarci".