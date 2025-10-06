L’universo in stile Bund. Ironia e fantasia sulla tela. Il messaggio ai giovani:: "Si può vivere di arte"

Bund potrebbe essere l’acronimo di Biografia di Un Noto Disegnatore, invece è la versione in chiave autoironica di bon da gninta, soprannome canzonatorio scelto dagli amici d’infanzia.

Ma Daniel Bund, 39enne di Carpi, non si può certo definire un buono a nulla: pittore, scultore, autore, creatore di un intero pianeta di simpatici mostri: strabici, occhi gialli e sporgenti.

Chi è seriamente Bund?

"Mi piace definirmi un artista nel senso più totalizzante del termine, anche se è un po’ pretenzioso. Sperimento sempre tante tecniche. E vivo di arte".

La sua passione ha un’età?

"Disegno da quando sono bambino, ho riempito un migliaio di quaderni e diari. Agli amici (vedi sopra, ndr) lo ripetevo sempre: da grande farò l’artista. Sembrava una leggenda, e invece...".

Quando ha capito di potercela fare?

"La prima vera occasione è arrivata con Trudi. Un piccolo brand mi aveva commissionato la grafica di alcune cover per cellulari, la mia fortuna è stata che siano state notate dal titolare dell’azienda di giocattoli. Aveva in mente una collezione di pupazzi ispirata alla mia poetica. Nonostante fossi un esordiente, mi hanno dato grande fiducia".

Ha rivisitato alcuni peluche classici: ciuffi blu, cresta rock, broncio. Quale personaggio la rappresenta di più?

"Sicuramente il coniglio Virgilio. È stato il primo che ho creato, quello più iconico, poi è nata tutta la banda in stile Bund".

Dal suo stile è nato anche un neologismo: ’bundizzare’...

"Quando trasformo qualcosa in versione Bund non c’è limite, può essere un personaggio, una maglia, una scarpa. Reinterpreto nel mio stile che è stato molto riconoscibile fin dall’inizio".

Qual è stata la vera svolta?

"Prima di Trudi avevo avuto già un incarico prestigioso disegnando due modelli di scarpe per Oxs presentate al Pitti uomo. Ma dopo i miei peluche, con un evento dedicato anche a Parigi, le richieste si sono moltiplicate e ho iniziato a poter scegliere quali lavori accettare".

Ce n’è uno in particolare di cui va orgoglioso?

"L’opera VascoBund a forma di maxi tavoletta di cioccolato ispirata al rocker, ogni rettangolo era un omaggio a una canzone. È stata esposta a Modena per la manifestazione Sciocolà 2023. Ho avuto anche la fortuna di disegnare su riproduzioni di Grana Padano. Usare supporti non convenzionali è una sfida stimolante. La più difficile è stata realizzare, in vari materiali, la torta sbrisolona per il festival di Mantova. Oltre al lato pittorico c’era un aspetto ingegneristico. Dopo vari tentativi per creare l’effetto delle briciole ho utilizzato sabbietta per i gatti impastata con il colore. Ma il progetto che mi è piaciuto di più è stata la collaborazione con Qb24 per le loro t-shirt. Un omaggio ai mostri sacri della musica, chiaramente bundizzati. Una di queste magliette è stata indossata da Tormento nel video con J-Ax".

Che rapporto ha con le sue opere d’arte?

"A differenza di tanti colleghi non mi innamoro mai dei miei quadri. C’è sempre qualcosa che non mi convince, a volte capita di ricominciare. E solitamente i dipinti che piacciono a me sono quelli meno apprezzati dal pubblico, gli ultimi che vendo. Tramite la pagina Instagram ho richieste anche da fuori regione, in particolare dalla Lombardia, Milano e Brianza".

Qualche richiesta che le è rimasta nel cuore?

"Una tela commissionata da una coppia con protagonisti Chuck Norris, Hulk e braccio di ferro. Poi un ragazzo che ha risparmiato per comprare una mia opera. La mia arte è molto vicina ai giovani, accolgo tante classi in visita alle mostre e faccio vari laboratori nelle scuole. Le loro richieste sono le più difficili. Ad esempio se mi chiedono di disegnare una scimmia...".

Non le piace?

"Il realismo è un po’ il mio limite, insieme ad alcuni animali, penso ad esempio ai gatti che adoro (ne ha 3 insieme a un cane e 6 tartarughe, ndr), ma non li disegno mai. Mia moglie mi ha rimproverato per questo...".

Il suo punto di forza?

"La mia caratteristica distintiva è l’occhio (giallo, sproporzionato o deformato, ndr) e i suoi multipli, insieme ai pennuti: galline, uccelli, cornacchie. Non so perché, mi viene istintivo. Poi le linee, il tratto nero dei contorni che col tempo si è assottigliato, l’ho reso più raffinato".

Quali materiali usa?

"Per i dipinti su tela i colori acrilici mentre per quanto riguarda le scultura attualmente sto lavorando con la cartapesta ma è un passaggio evolutivo verso altro. Vorrei utilizzare materiali più duraturi, cemento e resine.

La tecnica più ostica che ho sperimentato è stata senza dubbio la xilografia. Le ultime xilografie le ho regalate come bomboniere al mio matrimonio. Mai più".

Con sua moglie Giulia Tosoni, cantante, è una unione anche artistica?

"Ho lavorato al suo videoclip per la versione jazz di ’Albachiara’. Ci aiutiamo a vicenda, è un mestiere particolare, senza giorni né orari prestabiliti. Il laboratorio è annesso alla casa, a Rovereto di Novi. Nella frazione, segnata dal sisma, abbiamo poi creato un polo culturale per le mostre. Ho appena concluso la mia personale ’Bundologia’. E sono ripartito con la sfida della collettiva Doble, alla terza edizione: mi dà molta soddisfazione riuscire a portare arte contemporanea in un piccolo paese. È merito anche dei miei collaboratori e del curatore Andrea Saltini".

Le sue fonti di ispirazione?

"Cartoni animati, come ’La Bella e la Bestia’, che ha ispirato la mia ultima antologia artistica, e letteratura. Ho anche in progetto un romanzo illustrato, è a un ottimo punto anche se ancora non ho avuto l’occasione giusta... Ma il mio vero sogno è riuscire a realizzare un cartone animato in stile americano. La storia l’ho già scritta in verità. Il progetto si stava per concretizzare ma poi è arrivata la pandemia e tutto è sfumato. È stato un periodo molto difficile. Mostre e progetti cancellati".

Ma è riuscito comunque a non abbandonare l’arte.

"Ai giovani dico che in Italia si può vivere di arte e nel nostro territorio ci sono vari esempi positivi. È un’epoca che dà tante possibilità di farsi conoscere, anche attraverso il web".

Ma è l’epoca anche dell’AI, cosa ne pensa?

"Tanti colleghi ne sono spaventati, ma io ho una opinione positiva. È un modo diverso di fare arte, a volte una opportunità: penso a Iacopo Melio che ospiterò ad aprile, con una sua personale. Grazie all’AI ha potuto ’fotografare’ luoghi per lui irraggiungibili. In ogni caso non c’è nulla da temere, non siamo in competizione con l’intelligenza artificiale. Il valore aggiunto delle nostre opere è proprio l’artista".

Cosa deve comunicare un’opera?

"Deve dare una emozione, non intesa nel senso più poetico. Anche una risata o suscitare una domanda. L’importante è che non lasci indifferenti".

Torniamo da dove siamo partiti. Pittore, scultore, autore, aggiungerei a questo punto sognatore. Se dovesse scegliere solo una cosa quale sarebbe?

"Vorrei fare il pittore, puntando sulle gallerie d’arte e le mostre anche fuori dal territorio, a cui resto comunque molto legato".