Maraldo: "Picchi di eccellenza e qualche criticità"

Con il Direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, abbiamo fatto il punto della sanità nel territorio.

Direttore, qual è lo stato di salute della sanità picena?

"Gode di buona salute. Riflette l’andamento di una situazione nazionale e, a cascata, regionale, che presenta picchi di eccellenza, ma anche qualche oggettiva criticità".

Con il graduale invecchiamento della popolazione cambiano anche le esigenze dell’utenza: quali sono i servizi che andranno potenziati?

"Con l’inversione della piramide demografica è necessario adottare misure strutturali e congiunturali per adattarsi al mutamento del bacino di utenza. È importante continuare a potenziare la rete delle strutture per la terza e la quarta età, da quelle dedicate alle acuzie con lo sviluppo delle attività ospedaliere, alle territoriali per la gestione del post acuzie, fino alla creazione di quelle di prossimità. In un territorio come quello Piceno a forte dispersione della popolazione nelle aree interne, si deve però puntare anche sulla telemedicina, per avere cura degli anziani senza costringerli a spostarsi e senza sovraccaricare le strutture ospedaliere".

Mobilità attiva e passiva: cosa si può fare per incrementare la prima e frenare la seconda?

"Il nostro compito è curare bene i nostri pazienti per il livello di cura che ci è richiesto. L’Ast di Ascoli è un Dea di primo livello per il quale abbiamo delle strutture che devono funzionare al meglio. C’è poi una parte di mobilità passiva verso altre specialità, che noi non abbiamo, per le quali dobbiamo potenziare la rete tra il territorio e la sede hub che è l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Essendo poi confinanti con l’Abruzzo, una capacità attrattiva deve essere perseguita, ma non deve essere l’obiettivo primario, che rimane quello di offrire le adeguate cure sul nostro territorio ai nostri cittadini: attraverso un potenziamento dell’attività dell’alta diagnostica e delle specialità per le quali siamo molto strutturati".

La prevenzione rappresenta un tassello fondamentale nel pianeta salute: registrate una maggiore sensibilità rispetto a questo tema? E cosa fa l’Ast per migliorare l’educazione sanitaria dei cittadini?

"La prevenzione primaria ingloba tutto il mondo degli screening per i quali, in particolare nell’area senologica con le mammografie, Ascoli è una tra le migliori province delle Marche con dati significativi in termini di offerta. C’è poi tutta l’attività preventiva che stiamo portando avanti con i servizi consultoriali e che assorbe un bisogno emergente che è quello del disagio psicologico e sociosanitario. Ci stiamo investendo, il piano occupazionale e le iniziative messe in campo vanno verso questa direzione".

Daniele Luzi