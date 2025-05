Marchesini "Orgogliosi del nostro ’dna’"

"La lettura è fondamentale". A sottolinearlo è Valentina Marchesini, direttrice Risorse Umane, Comunicazione e Marketing di Marchesini Group, azienda leader nel settore del packaging.

Marchesini, cosa rappresenta per lei il traguardo raggiunto dal Carlino?

"Le prime parole del giornale, nel 1885, e quelle utilizzate per raccontare questi 140 anni di storia, esprimono quelli che sono alcuni principi comuni sia al giornale che alle nostre imprese".

Ovvero?

"Sono frasi che seguono il pensiero del ‘think global, act local’. Il giornale ha dimostrato di saper ingrandire e rimpicciolire la propria lente: dalle notizie del paesino di provincia, fino ai grandi temi internazionali".

Allora, cos’hanno in comune il Carlino e il gruppo Marchesini, oltre alle terre d’origine?

"Una prerogativa della nostra azienda è proprio quella di essere riusciti a rimanere radicati nel territorio, mantenendo i nostri valori e andando tutti i giorni a esportare nel mondo il ‘know-how’ che nasce qui".

Ha un ricordo che la lega personalmente al Carlino?

"Sono tanti i ricordi che mi legano al giornale. Il primo risale alla mia infanzia. Ho in mente un’immagine di me da bambina nascosta dietro alle pagine del Carlino. Credo sia questo uno dei motivi per cui da ragazzina sono diventata una buona lettrice di giornali".

Notizie, storie e voci. Un sodalizio con il territorio e i cittadini.

"Non solo, ricordo anche con piacere le prime interviste fatte per il vostro giornale. Rammento volentieri anche di quando un amico di famiglia, che purtroppo ora non c’è più, mi ha posto una serie di domande. Gli ho spiegato che le pagine di cronaca nera sono tra quelle che leggo maggiormente. “E poi?“, ha chiesto. “La Virtus“, ho risposto io. “Ottimo, promossa“, ha concluso questa speciale interrogazione".

Giovanni Di Caprio