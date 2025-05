Margherita Ferri e Imola: "La mia carriera iniziò qui. Devo tanto a questa città"

Regista imolese e voce originale del cinema italiano contemporaneo, Margherita Ferri ha conquistato pubblico e critica con Il ragazzo dai pantaloni rosa, campione d’incassi nel 2024. Il legame con la sua città natale resta fortissimo, come racconta in questa intervista, dove ripercorre le sue radici, riflette sul ruolo del cinema e sul valore di raccontare l’adolescenza e le identità ai margini.

Margherita Ferri, lei è cresciuta a Imola: quanto si porta dentro il legame con il territorio?

"Per me è fondamentale, sono fiera di essere imolese. Anche se ora non ci abito stabilmente, la mia famiglia vive ancora lì. Crescere a Imola è stato importantissimo, è stato il luogo dove per la prima volta ho esplorato il mondo del cinema. Quando ero adolescete il Comune aveva in gestione "La Palazzina", un centro dedicato all’audiovisivo gratuito per i giovani. Lì ho avuto la possibilità di accedere a telecamere e attrezzature, era uno spazio in cui potevamo sperimentare, imparare, provare. È stato un punto di partenza prezioso".

L’ha aiutata anche dal punto di vista della carriera?

"Assolutamente sì. Era un’opportunità che altrove non c’era, soprattutto in un’epoca in cui non si potevano fare video nemmeno con il cellulare. Il linguaggio audiovisivo e il cinema mi sembravano un modo potente per esprimermi, e a Imola ho trovato un ambiente che mi ha sostenuta. Alla Palazzina c’erano operatori, persone che gravitavano intorno a quel mondo e che mi hanno davvero aiutata a crescere".

Rispetto a quando ci è cresciuta lei, Imola le sembra cambiata culturalmente?

"Sì, il tessuto sociale si è evoluto, è diventato più vario e multietnico: un cambiamento positivo per la città. Mi dispiace però, come in tutta Italia, che negli anni siano stati chiusi alcuni cinema. La mancanza di schermi è un problema, anche se sono nate realtà interessanti, i cinema parrocchiali sono diventati spazi dedicati al cinema d’avanguardia, e credo che in generale ci sia una buona offerta culturale, anche se alcune sale storiche non ci sono più".

Parlando invece del suo lavoro: qual è la prospettiva che guida il suo cinema?

"Forse per vocazione, io ho sempre scritto e diretto storie di formazione legate all’adolescenza. Raccontare i giovani, l’infanzia, quel momento della vita in cui tutto è ancora indefinito, misterioso, pieno di coraggio e anche di una certa incoscienza, per me è qualcosa di molto naturale. Mi affascina la ricerca della propria identità, le domande esistenziali che tutti ci facciamo — chi sono, qual è il mio posto nel mondo — e lo faccio con uno sguardo personale, queer e femminista. Cerco di dare spazio a personaggi che stanno ai margini, a storie meno raccontate, con uno sguardo intimo".

Mi ha detto che i giovani sono il focus del suo lavoro: che consiglio darebbe a chi vuole intraprendere questa strada?

"Non bisogna pensare che fare cinema sia impossibile o troppo difficile. È importante avere il coraggio di spostarsi, di esplorare città dove il cinema si respira. Studiare, arricchirsi il più possibile e non farsi abbattere dai "no", che saranno tanti. Bisogna sempre provare a raccontare storie autentiche, personali, che si conoscono bene. Mettere il naso fuori dal proprio mondo aiuta a capire tante cose di sé".

C’è qualche regista a cui si ispira?

"Sono molto legata al cinema indipendente e queer americano, ma anche al cinema europeo. Amo Almodóvar, Lukas Dhont — giovane regista belga — Andrea Arnold, una regista inglese che trovo straordinaria e tantissimi altri. In generale mi ispirano tutti quegli autori che hanno un legame forte con la realtà e lasciano spazio a un’interpretazione visiva personale. Del cinema italiano amo il neorealismo, Pasolini in particolare: quelle storie di persone ai margini, che lottano per la propria esistenza, mi toccano profondamente".

Quali sono i suoi progetti futuri?

"Sono anni che sto scrivendo un film che spero di poter girare presto. Anche in questo caso, il mondo adolescenziale resta al centro del mio racconto. È un universo che continua ad appassionarmi e che sento ancora tutto da esplorare".