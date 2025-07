Maurizio Simonato: "Gli sfottò ci stanno, ma che sia una festa"

Quando il calendario della prossima Serie C verrà svelato, ci sarà una data che accenderà memorie e destini, che farà battere più forte i cuori di due città così vicine, così legate, eppure eternamente contrapposte: Ascoli e San Benedetto. Dopo quarant’anni, torna il derby, quello che come disse Mazzone, una volta che lo hai vissuto in campo non hai più paura di niente. Un ritorno atteso, sognato, sospirato, che riaccende un fuoco mai spento. L’ultima volta che si fronteggiarono in campionato era il 1986. In Serie B, due pareggi scolpiti nel tempo: gennaio nel Riviera delle Palme nuovo di zecca, e poi giugno allo stadio Del Duca. Ma quella fu solo la coda di un’epopea molto più antica: perché le vere battaglie tra Ascoli e Sambenedettese si sono consumate prima, negli anni ’60 e ’70. C’è chi ancora oggi ricorda il "derby della neve", chi si lascia scappare un sorriso amaro pensando a quello definito dell’amicizia, che di amichevole ebbe poco o nulla. Ma il derby marchigiano porta anche cicatrici. L’incidente che costò la vita a Roberto Strulli è una di quelle ferite che non si chiuderanno mai. Eppure, per chi lo ha vissuto davvero, questo derby è molto di più. Paolo Beni, il capitano simbolo della Sambenedettese, lo spiega con voce lucida e affettuosa: "Anche chi non capiva nulla di calcio, e non se ne era mai interessato, nei giorni che precedevano il derby viveva quell’emozione insieme al resto della città. Era impossibile restarne fuori. Ed è per questo che penso che le due partite, quella di San Benedetto e quella di Ascoli, debbano essere giocate a porte aperte. Deve esserci la possibilità per tutti di vivere questo evento". Oggi, però, la paura ha un volto più subdolo. Se negli anni passati si poteva inciampare in una rissa di pancia, oggi la cattiveria ha preso forme più fredde, più studiate, più difficili da controllare. Predica calma Maurizio Simonato, che quella maglia rossoblù l’ha onorata e sudata: "Il derby dev’essere una festa. È una cosa che è mancata per troppo tempo, e non possiamo permettere che si trasformi in qualcosa di brutto. Gli sfottò ci stanno, le prese in giro pure: ognuno tifa per la sua squadra. Ma Ascoli e San Benedetto si parlano ogni giorno, lavorano insieme, fanno affari insieme. Un derby non può rompere questo legame". Nei suoi ricordi l’amarezza di un tiro al noventesimo finito per pochi centimetri fuori dalla porta: "Si giocava ad Ascoli, la Samb perdeva e io all’ultimo minuto ho sfiorato il gol del pareggio che non è mai arrivato". Simonato, veneto di origine, ha fatto di San Benedetto una casa. Come Franco Catto, che dopo una vita trascorsa in Riviera, in Veneto è tornato negli ultimi anni, "Sono felice del ritorno della Sambenedettese tra i professionisti. Ho fatto un applauso al presidente Vittorio Massi: ha mantenuto le sue promesse, ha dimostrato coi fatti di avere i piedi per terra. Il derby? I tempi sono cambiati. Anche ai miei anni c’erano incidenti, ma oggi c’è più rabbia, più violenza, è più sofisticata. E questo mi spaventa". Catto ricorda il clima di quegli anni: "Era uno degli eventi più sentiti. Ne ho giocati tanti di derby, ognuno diverso dall’altro". E allora non resta che aspettare. Aspettare che il calendario dica quando, nello stesso campo, torneranno le due squadre.

Emidio Lattanzi