Medici Ermete, l’eccellenza: "Le generazioni passano. Ma la qualità si tramanda. Solidità e turisti: la mia ricetta"

All’evento in Sala degli Specchi per i 140 anni de il Resto del Carlino, non poteva mancare la Medici Ermete, una delle principali aziende vitivinicole capaci di raccontare la terra reggiana attraverso il suo Dna, rappresentata sul palco dalla quinta generazione, ovvero Alessandro Medici. Giovane direttore vendite e responsabile marketing, Alessandro è lettore assiduo del Carlino ed esporta nel mondo i valori che il trisavolo Remigio e suo figlio Ermete hanno impresso a tutti i membri della famiglia, legati all’autenticità, genuinità e sostenibilità del prodotto. Oggi l’azienda gestisce 80 ettari di vigneti biologici ed esporta i suoi vini in 70 Paesi, dimostrando di aver vinto la sua scommessa di valorizzare al massimo il Lambrusco.

Alessandro, se le chiedessero che cosa ha ereditato dalla sua famiglia, che cosa risponderebbe ?

"Noi abbiamo da sempre un concetto fondamentale, che sta alla base delle nostre scelte. ‘È nostro dovere lasciare l’azienda, e tutto ciò che ne consegue, in condizioni migliori o uguali alla generazione successiva, rispetto a come la si è ricevuta dalla generazione precedente’. Me l’hanno trasmesso nonno e papà. A ciò si aggiunge l’avere un’azienda solida e strutturata, storica, estremamente radicata, nella quale siamo noi a produrre i nostri vini. Il lambrusco non è de-localizzabile. Si può fare solo in queste terre. E noi solo nel 2024 abbiamo ospitato diecimila turisti; queste le direttrici su cui mi muovo".

Medici Ermete, oggi, come si posiziona nel mercato?

"È considerato nel settore vitivinicolo uno dei pionieri del lambrusco di qualità, grazie alla nascita nel 1993 di ‘Concerto’, ossia il primo vero progetto di filiera nel territorio. Fino agli anni ‘90 nel settore primeggiava una filosofia industriale, improntata alla massima resa produttiva. Noi diamo la svolta, andando a creare un vino, il Concerto, che nasce in vigneti di proprietà della nostra famiglia e scegliendo di ridurre le rese produttive, quindi di privilegiare la via della qualità alla quantità. Una filosofia produttiva molto coraggiosa, perché più costosa. Il Concerto rappresenta una delle grandi ‘case history’ di successo nel panorama del lambrusco".

Avete aperto le porte ai mercati del lambrusco di qualità ?

"Assolutamente sì. Oggi mi sento di poter dire che grazie a Medici Ermete, negli ultimi 25 anni, tutte le wine list dei più affermati ristoranti del mondo contengono il lambrusco. Siamo presenti a Tokyo, Seoul, New York, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Londra, Oslo... Adesso la Medici è un brand in Giappone e ha veramente aperto il mercato coreano".

La nota interessante, diceva, è che il lambrusco è straordinario nella cucina reggiana-emiliana, ma è anche performante e versatile ovunque...

"Precisamente. Noi emiliani siamo nel giusto ad accompagnarlo ai nostri piatti: come dicono gli americani, ’Ciò che cresce insieme va insieme’. Ciò non toglie che si abbini a meraviglia alla cucina messicana, al barbecue, alla cucina thai e agli ingredienti nipponici. Inoltre è uno dei vini più contemporanei al mondo".

Che cosa intende per contemporaneo ?

"Faccio una premessa. Oggi il consumo alcolico è diventato problematico. Ad esempio, i giovanissimi cercano freschezza e versatilità nell’utilizzo quotidiano e nell’abbinamento, e vini con una percentuale di alcolicità inferiore, meno concentrati. Di fatto, ho appena descritto il lambrusco. Che possiede tutte le caratteristiche appena menzionate, perciò perfetto per incontrare i gusti delle nuove generazioni".

Al Valli un discorso ricco di contenuti.

"Vorrei sensibilizzare istituzioni e stake holders, osservando che non possiamo prescindere dal racconto e dunque dalla promozione della nostra eno-gastronomia, perché certe eccellenze, in primis lambrusco e parmigiano reggiano, non si possono de-localizzare. Siamo nel territorio più fertile del mondo da questo punto di vista. Dobbiamo diventare consapevoli del fatto che ci addormentiamo tutte le notti in queste terre ricchissime".

In che modo il concetto di sostenibilità, oggi così centrale, si inserisce nel Dna della vostra azienda?

"La sostenibilità per noi è una missione decennale, battezzata ‘Generazione 2031’. L’azienda si impegna a ridurre l’impatto ambientale misurando la propria impronta di carbonio e investendo in fonti rinnovabili. Un esempio concreto è il progetto di economia circolare, che riutilizza gli scarti della vinificazione, trasformandoli in compost organico per i vigneti. Questo approccio olistico e costoso mira a una riduzione progressiva dell’inquinamento, anno dopo anno".