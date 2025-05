Medicina "Insieme abbiamo battuto il Covid"

L’ascolto della comunità è fondamentale. Ne è convinto il primo cittadino di Medicina, Matteo Montanari, che considera il nostro quotidiano come un importante aiuto per capire le esigenze dei suoi cittadini.

Sindaco, ci dica cosa rappresenta il quotidiano per lei.

"Il Carlino è il giornale che fin da piccolo ho visto nei bar e nelle case della mia Medicina. È indubbio che Internet e i social abbiano cambiato molto il mondo dell’informazione, ma, ancora oggi, come ieri, anzi forse più che mai oggi, se vuoi informazioni serie sui territori della provincia, devi leggere il Carlino".

Per quale motivo, secondo lei, chi vive sul territorio ha questo legame con il giornale?

"Perché è il quotidiano che racconta di tutti i problemi, piccoli e grandi, dei singoli cittadini e, allo stesso tempo della comunità nella sua interezza".

Un quotidiano che ha raccontato, per il territorio e sul territorio, anche di momenti difficili per Medicina. A partire dalla pandemia e, poi, durante le alluvioni.

"Il Carlino ha accompagnato Medicina nel difficile momento della pandemia e della zona rossa. Ha raccontato dei momenti tristi, ma anche delle piccole cose che davano speranza in un momento così difficile. Come quando qualcuno suonava uno strumento o metteva la musica per i vicini di casa o quando la nascita di un bimbo era un evento da festeggiare o quando i negozianti del centro storico si sono organizzati per darsi una mano e fare le consegne alle case delle persone isolate. Il Carlino ha raccontato anche del mio matrimonio, pochi mesi dopo la zona rossa. Un matrimonio ancora con le mascherine e senza viaggio di nozze, ma che ci ha fatto tornare per un po’ alla normalità. Ha raccontato delle tante persone che hanno contribuito a farci uscire più forti e consapevoli da un periodo così duro: sanitari, volontari, forze dell’ordine. Stessa attenzione il Carlino l’ha posta sul territorio in occasione delle recenti alluvioni. Altra sfida davvero complessa e ancora attuale".

Crede che raccontare questi eventi sia stato d’aiuto per un amministratore del territorio come è lei per Medicina?

"Avere l’occasione di spiegare ai cittadini eventi e questioni complesse è davvero importante per gli amministratori che si trovano a gestirle. Avere un giornale che guarda al locale con la stessa dignità con cui si guarda alle questioni nazionali è davvero importante sia per i cittadini che per le amministrazioni locali, quindi grazie Carlino".

Un ricordo particolare relativo al nostro quotidiano?

"I sindaci, del loro territorio, conoscono quasi tutti e sanno quasi tutto. Ma ci sono volte in cui le persone mi chiedono informazioni su notizie uscite sul Carlino e che io ancora non conosco. La presenza del giornale sul territorio con i propri giornalisti, il legame con le comunità, fanno davvero la differenza".