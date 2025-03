"Mi sento emozionata. Un sogno esordire qui"

C’è stato un momento musicale che ha coinvolto davvero tutto il pubblico, durante la serata di ieri: l’esibizione del Piccolo coro dell’Antoniano di Bologna. Dai successi intramontabili dello Zecchino d’Oro alle hit più recenti, i 47 piccoli del coro hanno stregato i presenti.

A dirigerli, nella sua primissima uscita pubblica assoluta, la bolognese Margherita Gamberini, classe ‘97. A raccontare l’emozione di questa prima serata è stata la stessa giovane direttrice: "Sono orgogliosa. Non avrei mai pensato che la mia prima uscita fosse così istituzionale e sono felice di essere qui – racconta la Gamberini mentre, con i piccoli del coro, si appresta a salire sul palco del salone di Palazzo Re Enzo –. Abbiamo provato tanto in questi giorni e abbiamo pensato di portare in scena un mix di tutti i successi dello Zecchino, da 68 anni fa fino ad oggi".

Per una bolognese così giovane essere alla guida del piccolo Coro e dirigerlo, per di più alla prima uscita nel cuore della sua città, è qualcosa che non capita tutti i giorni: "Ci guida un’immensa passione per la musica e il nostro obiettivo è sempre quello di trasmettere questa nostra emozione. Ripercorrere, in un luogo così storico, i brani della nostra tradizione per festeggiare un compleanno eccezionale come i 140 anni del Carlino è davvero bellissimo".

Margherita si è formata accademicamente con diplomi in Didattica della Musica, Saxofono e Musica d’insieme per fiati presso il Conservatorio Martini. Nel 2022 si è laureata all’Università di Bologna in Lettere Classiche con una tesi sui linguaggi della musica e della letteratura. Vincitrice di diversi premi per meriti accademici, attualmente insegna musica presso la scuola primaria paritaria Beata Vergine di Lourdes di Bazzano.

