Michele de Pascale: “Sanità, patrimonio industriale e difesa del nostro territorio: le sfide per l’Emilia-Romagna”

Riguardare al passato per “non farsi prendere in contropiede” dagli eventi, come invece è accaduto negli ultimi anni. E ancora, anzi soprattutto, “difendere un modello di informazione libero e indipendente come quello rappresentato dai quotidiani”, perché è un elemento “inscindibile per la tenuta della nostra Repubblica”. Michele de Pascale, 40 anni appena compiuti, ha sempre avuto le idee chiare. E non ha cambiato prospettiva ora che, dal novembre del 2024, è diventato presidente dell’Emilia-Romagna. Perché fare il presidente di Regione richiede esattamente quella capacità lì: tenere insieme locale e nazionale, capire che senza il territorio i grandi eventi della storia non possono attecchire eppure essere consapevoli che ogni sommovimento politico, istituzionale e sociale, nell’epoca del Web, ha una velocità di propagazione immediata.

In questi ‘ultimi’ 140 anni il Resto del Carlino e l’Emilia-Romagna sono come cresciuti insieme, passo dopo passo: voltandosi indietro qual è l’insegnamento che dobbiamo portarci dietro dal passato?

“I cinque anni che ci siamo appena lasciati alle spalle hanno stravolto tante delle nostre certezze e hanno messo in discussione molti dei punti di vista che pensavamo incrollabili. Come società, ci siamo quasi sistematicamente fatti prendere un po’ in contropiede dagli eventi, e molto spesso il dibattito pubblico non è stato in grado di capire e anche anticipare ciò che sarebbe poi successo, dalla pandemia all’alluvione, dalla guerra in Ucraina al rapporto con gli Usa. Ma se avessimo guardato a fondo e ricordato la nostra storia avremmo capito prima. Dunque penso che questa sia l’occasione giusta per rileggere qualche pagina di storia che ci possa dare gli strumenti per intercettare in anticipo le sfide che ci aspettano in futuro”.

Quali sono quelle per l’Emilia-Romagna?

“Tre, soprattutto. La prima è difendere l’universalità dei servizi sanitari e sociali, che sono a rischio rispetto alle conquiste ottenute in questi ultimi 140 anni a causa di una dinamica indipendente come l’invecchiamento generale della popolazione, ma anche per un livello di finanziamento del Sistema sanitario nazionale che non è mai stato un elemento di priorità per molti governi. La seconda è difendere la nostra caratteristica di regione manifatturiera: siamo un’eccellenza a livello europeo e mondiale e vogliamo mantenere questo status. Infine, c’è la difesa del suolo, che come purtroppo abbiamo visto anche di recente è troppo fragile per affrontare le mutate condizioni climatiche”.

Anche il mondo dell’informazione sta vivendo sfide epocali, tra il dilagare delle fake news, i rischi connessi all’arrivo dell’intelligenza artificiale e la concentrazione di un potere comunicativo enorme nelle poche mani dei padroni dei social network.

“Sul tavolo ci sono due temi fondamentali, ossia il pluralismo dell’informazione e la qualità dell’informazione, cioè la funzione determinante dei media e dei liberi giornalisti. Le nuove forme di comunicazione rischiano di azzerare la funzione e il ruolo del professionista, perché non elaborano criticamente la notizia, non sviluppano il contraddittorio con il potere costituito. Queste caratteristiche sono elementi che vanno difesi e salvaguardati da parte non solo di editori e giornalisti, ma anche da parte delle istituzioni, perché un modello di informazione libero e indipendente è inscindibile dalla tenuta della Repubblica. Poi c’è un altro aspetto”.

Ovvero?

“Va difesa l’informazione nel suo complesso, certo, ma va difesa anche la cronaca locale e di qualità che è in connessione con i grandi fatti del mondo. il Carlino svolge proprio questa funzione e ha una esperienza rara nel panorama informativo italiano, perché il vostro è un quotidiano che dà notizia anche delle comunità più piccole della regione e segue costantemente le cronache regionali e a livello istituzionale e politico, una forma di giornalismo che quasi un unicum nel panorama italiano e che garantisce che ogni notizia trovi lo spazio giusto”.

L’importanza dell’informazione locale è ben chiara a chi come lei amministra il territorio da più di vent’anni.

“Certo, tanto che ho una vera e propria ‘liturgia’ mattutina iniziata quando sono diventato amministratore a Cervia e che dura tuttora. Appena sveglio, tra le 6 e le 6,30, la mia prima lettura è il Carlino: prima la pagina di Cervia, poi il fascicolo di Ravenna e le cronache regionali e infine la parte nazionale. Sono testimone di vent’anni di grande correttezza, rispetto, critiche e confronti con il vostro giornale”.