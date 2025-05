Minardi al lavoro per tenere il Gp: "Il pubblico vuole lo show, e qui c’è"

Gian Carlo Minardi, l’hanno stupita le parole del presidente della Formula 1 Stefano Domenicali: ’Due Gp in Italia? Presto la scelta finale, non sarà facile per me’?

"Non sono affatto stupito, alla fine è il manager di un’azienda. E’ imolese ma bisogna pensare che la società (liberty media, ndr) è americana, non esente dalle logiche del guadagno che muovono il Circus".

Quindi lei, come presidente di Formula Imola e la sua squadra in Autodromo cosa potete fare per indirizzare questa scelta verso Imola?

"Detta sinceramente, dobbiamo lavorare per metterli in difficoltà, insistendo sulla polifunzionalità del circuito: proveremo a mantenere l’impegno. Ma soprattutto serve un intervento dall’alto, perché sport e motorsport sono il veicolo migliore per la promozione territoriale, e il Governo lo sa".

Quanto è diventata esigente oggi la Formula 1 rispetto a diversi anni fa, andando indietro fino al suo debutto nel massimo campionato?

"Il grande Circus ora chiede che la gente possa divertirsi, i semplici motori non bastano più. Di positivo c’è che il pubblico si è ringiovanito, e questo grazie a uno zoccolo duro di appassionati che nel corso degli anni ha traghettato la Formula 1 attraverso momenti difficili, per esempio quello vissuto intorno all’anno duemila. Adesso fra le priorità c’è quella di accostare i motori al divertimento, e noi, avendo un impianto così vicino alla città e collegato da un’unica direttrice alla stazione dei treni possiamo associare sport e tempo libero più facilmente".

Sul nostro quotidiano abbiamo da poco raccontato il weekend del Wec, come è andato il rodaggio pre Gran Premio?

"Sono stati messi in campo molti impegni oltre la pista, abbiamo testato la logistica e i divertimenti colaterali (la ruota panoramica, il ristorante a 50 metri d’altezza, ndr) fatto bene, ricevendo anche il paluso del promoter".

Tutti eventi scanditi dalla stampa e dal nostro giornale che ha appena festeggiato i 140 anni. Che pagine ha conservato da quando ricopre questo ruolo?

"Devo dire che il Carlino mi è sempre stato vicino in questo percorso. Il quotidiano è in cima alla nostra rassegna stampa, inoltre capita spesso di sentirsi con i vostri giornalisti, in particolare il suo collega Agnessi".

E se andiamo indietro nel tempo che ricordi ha?

"Anche quando correvo nelle formule minori il Carlino mi ha sempre dato molto spazio a livello locale. Una volta arrivato in Formula 1 trovai in Leo Turrini uno dei miei estimatori, credo che sia il quotidiano che ha scritto di più in assoluto su di me".

Andiamo alle sfide del futuro, di cosa le piacerebbe leggere invece da qui in avanti?

"Di un impianto che ha vinto la sfida della plifunzionalità. Il nostro lavoro in questo senso – uno dei punti cardine del mio mandato –, non è ancora finito. Bisogna continuare ad allargare le opportunità oltre i motori".

Pane per quelle testate locali che lei conosce così bene...

"Quotidiani come il Carlino sono fondamentali per tenere aggiornata la popolazione su ciò che succede, sul lavoro che viene svolto per esaltare il lavore delle nostre infrastrutture. Il vostro giornale resta di vitale importanza e gli auguro come minimo altri 140 anni di storia".