Minguzzi, il campione olimpico: "Il ritorno nella mia Imola il momento più bello dopo l’oro"

Un’istantanea di vittoria impressa nel tempo per sempre. E la pagina del Carlino appesa alla parete di casa per raccontare di quella volta che un atleta imolese è salito sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi. Ad oggi, un unicum, tutto d’oro. Il capolavoro di Andrea Minguzzi ai Giochi di Pechino del 2008 nella lotta greco-romana. La pagina di giornale, forse, è un po’ ingiallita. Ma nei nostri cuori, i colori di quel trionfo sono ancora vivacissimi.

"Anche nel mio – sottolinea Minguzzi –. La giornata perfetta, quella che sogni da bambino per dare un senso a tutto il resto. L’affermazione più attesa capace di coronare un percorso sportivo e di vita fatto soprattutto di sacrifici. A Pechino ogni pezzo del puzzle trovò il suo posto".

Lei arrivò bello carico all’appuntamento dei Giochi.

"Sì, bronzi europei al collo e maturità atletica adulta al punto giusto. Ottima preparazione, per fortuna senza intoppi o infortuni, e feci bene anche il compito a casa studiando un avversario dopo l’altro. Mi giocai il lavoro di quattro anni in un solo giorno su quel tatami".

Un’ascesa potente fino alla finale con l’ungherese Foldor vinta ai punti. Dal quasi anonimato alla grande ribalta, anche mediatica.

"Una cosa per la quale non ero assolutamente preparato, capitasse ora saprei gestirla meglio. Per chi pratica discipline sportive poco inclini alle luci della ribalta è una roba strana. Le Olimpiadi poi, a prescindere da tutto, sono una vetrina clamorosa. Figuriamoci con l’oro al collo". Il Resto del Carlino fu al suo fianco in quei momenti.

"A dire il vero, il Carlino per me c’è sempre stato. Anche prima della mia affermazione a cinque cerchi. Per chi nasce ad Imola è un riferimento: il giornale della città e del territorio. Ricordo un bellissimo articolo pubblicato proprio il giorno prima delle gare olimpiche. Un pezzo che, esaltando le mie qualità, mi diede forza e coraggio".

Al suo rientro in Italia, fece tappa anche in redazione a Bologna.

"Qualche ora in piacevole compagnia, mi sentì come a casa. Il Carlino è stato senza dubbio il giornale che ha seguito più da vicino la mia carriera".

Come si approcciò al boom mediatico?

"Non durò tantissimo, il calcio tornò protagonista a stretto giro. Devo dire che, per una persona riservata come me, fu un po’ invadente. Per fortuna i social erano agli albori, adesso sarebbe pure peggio. Chiaro che oggi, con così tante opportunità mediatiche, le possibilità di guadagno per gli atleti (specie quelli di sport così detti minori, ndr) sono lievitate. Avrei sperato in qualche riscontro in più dagli sponsor ma l’intera Federazione di Lotta non era pronta per il grande salto".

La medaglia d’oro, però, non invecchia mai.

"Certo. Campione olimpico si resta per sempre e ancora adesso, 17 anni dopo quel successo, mi cercano per interviste".

Anche per fare il commentatore tecnico nelle dirette tv della Rai.

"Con il telecronista Tommaso Mecarozzi c’è una bella intesa fatta di fiducia reciproca. Lui può contare su di me, quando necessario, per un supporto tecnico. Se mi chiama, vado volentieri".

Poi c’è la sua Imola. Fu festa grande in centro al rientro dalla Cina.

"Il vero riconoscimento della mia città ai tanti sacrifici fatti, alla passione mai nascosta ed ai risultati centrati. Un momento bello ed unico davanti alle autorità, alle delegazioni di tante società sportive locali ed ai concittadini".

Un passato da atleta ed un presente da allenatore del settore giovanile delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato.

"Il modo per restare legato al mio sport, al mio mondo. Peraltro in una palestra di Imola con un ambiente a me congeniale che mi da soddisfazione. C’è un bel gruppo di giovani, dai 5 ai 16 anni di età, e ci sono pure alcune bambine. Mi riporta un po’ indietro nel tempo alle mie origini. La passione di papà Massimo per la lotta che contagiò prima me poi mio fratello Luca e mia sorella Valentina".

C’è la possibilità di forgiare un nuovo Andrea Minguzzi?

"Attualmente è dura. La lotta è uno sport poco praticato in Italia. Me ne rendevo conto già anche io all’epoca: in Italia facevo il fenomeno poi andavo all’estero e mi veniva la lingua lunga contro avversari provenienti da quei Paesi dove la cultura e la pratica della lotta sono radicate quanto il calcio da noi".

Quindi?

"Con un po’ di pazienza, un gradino dopo l’altro, ho creato il mio percorso. Ho avuto la fortuna di incontrare chi, senza esitare, capì l’importanza di coltivare i migliori prospetti italiani del periodo. Senza quel cambio di marcia non sarei mai riuscito a raggiungere certi risultati. Oggi si investe poco sui giovani e tutto diventa più difficile".